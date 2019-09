Lukijan mielipide: Soiten unilukkarit hoi – Odottelun aika on ohi



Odottelun aika Soitessa mahtaa olla ohi. Kateeksi ei käy päätöksentekijöitä ja ratkaisun etsijöitä.

Päätöksentekokyky on kuitenkin säilytettävä tilanteessa kuin tilanteessa. Se on kaiken yhteisen toiminnan ja toimijoiden perusedellytys.

Mahdoton tehtävä on ajatella säästöjä siten, että mihinkään palveluverkossa ei saisi koskea. Että kaikki on pyhää ja korvaamatonta.

Vaikka valtiovallalta sote-ratkaisu aikanaan tulisikin, ei se todennäköisesti ja toivottavasti ratkaisujen tekoa veisi pois maakunnan ihmisiltä. Se todennäköisesti tarjoaisi mahdollisuuden tarkastella palveluverkkoa ohi kuntarajojen ja ohittaisi kuntien kautta kulkevan maksuliikenteen.

Vähän kuin ammatillisessa koulutuksessa. Joka muuten on myös ollut melkoisessa myllerryksessä jo useampia vuosia. Ei sielläkään kaikkeen voi tyytyväinen olla, mutta vallitsevissa oloissa on pärjätty kohtuullisesti ja ennen kaikkea päätöksentekokyky ja organisaation sisäinen luottamus on onnistuttu säilyttämään. Siitä kiitos myös niin edelliselle, kuin nykyiselle Kpedun luottamus- ja virkamiesväelle.

Josta johtuikin mieleeni suuren työllistäjän vastuu henkilöstöstään. Ammatillinen koulutus ei onnistu ilman osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä.

Eikä ilman toimivaa johtoa. Siinä tasapainotteleminen on avannut silmäni sille tosiseikalle, että meidänkin organisaatiossamme melko äskettäin uudistunutta johtamisjärjestelmää on katsottava avoimesti ja mielellään myös ulkopuolisen silmin. Tähän meillä on tahto ja valmius.

Uskon sen myös lisäävän luottamusta vaikeina aikoina, niin omistajien, kuin etenkin henkilöstön suuntaan.

Sote-asioissa Kannuskin joutuu oman kuormansa kantamaan. Näen sen mahdollisuutena. Meillä on kaikki avaimet omissa käsissä eikä meillä peljätä ovia availla. Strategiamme kärkinä on mm. niin nuorten kuin vanhusten palveluihin panostaminen.

Soite- ja sotekeskustelussa me myös kuntana olemme voimakkaasti mukana etsimässä parasta mahdollista ratkaisua ikäihmistemme hoivaan ja palveluun. Myös tehostettuun sellaiseen. Ulkoistuksesta puhuttaessa me etsimme kumppania läheltä, kunnan omiin strategisiin päämääriin ja arvoihin nojaten.

Silloin kun väistämätön on edessä, on tehtävä päätökset ripeästi mutta varmuudella, jotta päästään vellovasta kipuvaiheesta yli. Parannuksen vaiheeseen. Päätös on aina vaikein askel. Sen jälkeen jäljellä on selkeä suunta, johon demokraattisesti voidaan yhtenäisin askelin kulkea. Voimia.

Mari Kerola

Kannuksen kv pj.

Kpedun hallituksen pj.

Keski-Pohjanmaan keskustan pj.

