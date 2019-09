Lukijan mielipide: Estonian muistolle



Levottoman loman jälkeinen uni on katkonaista ja painajaisten täyttämää. Kovaan vastatuuleen puskeva laiva tärähtelee ja natisee ilkeästi. Hyttipuhelin pärähtää soimaan kesken painajaisen herättäen. Vastatessa kuulun kuinka laiva on uponnut ja että lisää porukkaa tarvitaan vahtiin. Nopean pukeutumisen jälkeen komentosillalla avautuu öisellä merellä kaunis näkymä. Meri on kuin kotipitäjän hautausmaa jouluaattona. ”Kynttilät” vain liikkuvat korkeassa aallokossa edestakaisin. Ne ovat pelastusliivien ja lauttojen itsestään syttyviä merkkivaloja. Kuulen että uponnut alus on matkustaja- autolautta Estonia. Joka upotessaan on vienyt mukanaan satoja, jopa yli tuhat ihmistä. Olen siirtynyt unipainajaisesta valvepainajaiseen.

Laiva on siirretty automaatilta käsiohjaukseen ja tehtäväni on olla ruorimies. Laiva joka hieman hankala ohjattava hyvässäkin kelissä, vaatii keskittymisen kurssissa pitämiseen. Auttaen myös mieltä tässä painajaisessa. Näin ovat varmaan ihmiset kautta historian selvinneet sodissa ja muissa traumaattisissa tilanteissa. Keskittymällä vain siihen mitä tekivät.

”Mitä on tapahtunut?” Kysyjän on laivan kokki joka on huomaamatta saapunut selkäni taakse. Näin on jo useampi tunti kulunut. Vastauksen saatuaan hieman hätääntyneenä kysyy lisää ” kuinka nyt toimitaan?” Edesmenneen Neuvostoliiton edesmennyttä ulkoministeriä Andrei Gromykovia ulkoisesti muistuttava aluksen päällikkö katsoo rauhallisesti kelloaan ja toteaa ”menehän keittämään meille aamupuuroa.” Säilyttäen rauhallisuutensa, osoittaa olevansa asemansa arvoinen. Tunnit kuluvat ja pitkä ruorihuki päättyy viimein. Lepovuoro edessä. Aamiaisen jälkeen katson ulos ja näen kuinka tyhjä miltei uponnut pelastusvene, vain ylälaidat pinnan yllä lipuu ohi. Kaikesta huolimatta yritän nukkua.

Lepo ei jää pitkäksi. Vahti jatkuu puoliltapäivin. Olemme saaneet ohjeet ajaa tiettyä kurssia edestakaisin, ja auttaa etsimään uhreja. Enempää emme voi auttaa, mistä hieman huono omatunto. Mutta minkä teet ro-ro aluksia ei ole suunniteltu meripelastusta varten. Yritys laskea pelastusveneitä tässä kelissä toisi vain lisää kuolleita. Köysitikkaat voisi ehkä ulkosivulle laskea. Mutta niillä kipuaminen, pystysuoraan miltei kymmenenmetrin matkan vaatisi paitsi kuntoa, myös harjoiteltua tekniikkaa jota yleensä on vain ammattimerenkulkijoilla. Päivän valo näyttää tilanteen koko kaameuden. Meri on täynnä pelastusliivejä ja tyhjiä lauttoja. Joita helikoptereista roikkuvat pintapelastajat tutkivat. Yhtään ihmistä, ei elävää eikä kuollutta emme merestä onnistu löytämään. Illan hämärtyessä saamme me kaupallisen liikenteen alukset luvan jatkaa matkaamme.

On jo pimeä. Yö on saapunut. Meri tasaantuu. Taivas on kirkas ja tähtien loisto heijastuu vedestä. Meri on jälleen kaunis, niin kuin se enimmäkseen on. Mutta jälleen se on osoittanut olevansa myös julma. Tänään siitä tuli monen ihmisen hauta. Monen on meri ollut kautta historian. Mutta osittaisesta julmuudessaankin on kauniimpi hauta kuin yksikään ihmisen rakentama monumentti.

