Pääkirjoitus: Moniarvoisuus tarkoittaa muun muassa sitä, että Keskipohjanmaa-lehti julkaisee monenlaisia mielipiteitä



Keskipohjanmaan toimituksen ratkaisua julkaista kansanedustaja Mauri Peltokankaan (ps.) mielipidekirjoitus on arvosteltu sosiaalisessa mediassa. Peltokangas kirjoitti voimakkaan kirjoituksen elämänkatsomustiedosta ja ilmastoahdistuksesta.

Lehden ratkaisuja saa ehdottomasti arvioida ja arvostella. Suomessa on hienoa erityisesti se, että meillä sananvapauden rajat ovat hyvin laajat. Ihmisten ei tarvitse pelätä henkensä puolesta poliittisten näkemysten, kielen, uskonnon, sukupuolisen suuntautumisen, rodun tai mielipiteiden vuoksi. Maailmassa on monta maata, lähelläkin, joissa eri mieltä olevien suut tukitaan tehokkaasti.

Lehdessä julkaistaan hyvin monenlaisia mielipiteitä, joiden rajoja määrittelevät journalistin ohjeet, hyvät tavat ja lait. Osa ohjeista ja rajoitteista on veteen piirrettyjä viivoja. Joskus on vaikea erottaa ja perustellakin, että vika ei ole mielipiteen sisällössä vaan sanomisen tavassa. On eri asia sanoa, että johtaja se ja se on idiootti kuin että johtajan toiminta vaikuttaa idioottimaiselta.

Keskipohjanmaa on moniarvoinen media, jonka linjaukset näkyvät ennen kaikkea pääkirjoituksissa. Senkin merkitys on muuttunut nykyaikana. Tavoitteena on koko lehden sisällön avulla antaa ihmisille näkökulmia ja tarjota sellaisia sisältöjä, joiden perusteella lukijat voivat muodostaa itse omat mielipiteensä. Luotettavassa mediassa on tärkeätä uutisoida asiat monipuolisesti ja nopeasti.

Moniarvoisuus, kansanvaltaisuus, avoimuus ja mielipiteen vapaus ovat olennaisia arvoja. Lehti tekee ratkaisunsa itsenäisesti. On välttämätöntä torjua taloudellinen, poliittinen tai kaikki muukin painostus, kun tehdään päätöksiä sisällöistä.

Mielipidesivun aineistot ovat kirjoittajien mielipiteitä. Läheskään kaikkia kirjoituksia ei julkaista, kun ne eivät täytä lain ja hyvien tapojen vaatimuksia. Moniarvoisuuteen kuuluvat monenlaiset näkemykset. Kun runsaat 12 000 kansalaista äänestää edustajansa hoitamaan yhteisiä asioita, tämä edustaa myös monien keskipohjalaisten ihmisten näkemyksiä. Toimitukselta olisi melko ylimielistä vähätellä niin suurta ihmisjoukkoa pelkästään siksi, että kansanedustaja Peltokankaan näkemykset eivät edusta lehden linjaa.

Toimitus kannustaa lukijoita keskusteluun ja ottamaan kanta myös lehden sisältöön, jolloin keskustelua voidaan käydä lehden palstoilla.