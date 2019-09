Pääkirjoitus: Veteraanit ansaitsevat tukensa – Lakimuutosta ei olisi voitu siirtää hetkeäkään



Marraskuun alusta valtio vastaa rintamaveteraanien kotipalvelujen rahoituksesta. Palvelujen järjestelyvastuu on kuntayhtymillä, ja valtionkonttori järjestää rahoituksen kuntayhtymien anomusten perusteella.

Suuri muutos on se, että kotona asumista tukevat palvelut muuttuvat samanlaisiksi kuin sotainvalideilla on jo nyt. Laissa määritellään selkeästi, mitkä palvelut korvataan ja mitä ei. Korvattaviin kuuluvat muun muassa ateriapalvelut.

Veteraanin veljenpoika Risto Maunula pitää uudistusta hyvänä, vaikka veteraaneille on tähänkin asti järjestetty palveluita. Hän kuitenkin toteaa Keskipohjanmaan haastattelussa, että veteraanit ovat palvelunsa ansainneet. Samaa viestiä tulee muiltakin omaisilta ja veteraaneilta itseltään.

Keski-Pohjanmaan sotaveteraanipiirin toiminnanjohtaja Risto Pouttu on tyytyväinen siihen, että kuntayhtymät ovat olleet hyvin aktiivisia uudistuksen edetessä. Hän pitää hyvänä sitäkin, että myös palvelukodeissa asuvat kuuluvat uudistuksen piiriin (KP 29.9.).

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Veteraanit tarvitsevat mahdollisimman tehokkaasti tietoa heitä koskevista asioista. Tarkoitus on, että veteraanien itsensä ei tarvitse hakea korvauksia vaan palvelujen järjestäjien eli kuntien tai kuntayhtymien on selvitettävä ja pidettävä yllä rintamaveteraanien kotipalveluihin oikeutettujen lukumäärää omalla alueellaan. Soiten alueella on lähes sata sotaveteraania ja -invalidia. Keskipohjanmaa-lehden levikkialueella heitä on noin 250.

Lakisääteinen uudistus on erittäin hyvä eikä sitä olisi voitu siirtää hetkeäkään. Sotaveteraanit ansaitsevat hyvän hoidon sekä viimeisille vuosilleen tukea ja turvaa. Veteraanien määrä pienenee vuosi vuodelta. Koko maassa on elokuun tilaston mukaan noin 9000 rintamatunnuksen omaavaa miestä ja naista.

Sotaveteraaniliitto on tehnyt asiassa voimakasta edunvalvontatyötä saadakseen lakimuutoksen toteutetuksi. Ilmapiiri on siinä mielessä suosiollinen, että veteraanien asiaa pidetään tärkeänä ja arvostus sotiemme veteraaneja kohtaan on suurta.