Pääkirjoitus: Sähköttä syksyn selässä – Teneriffan ja Ylivieskan pimentyminen kertovat varautumisen merkityksestä



Sähköt ovat poikki. Valot pimenivät. Lämpö alkaa hupenemaan. Kello käy, mutta ei kuulu, ei näy sähköä. Myöhäissyksyn kylmennyt ilma ei enää kohtele hellin käsin lämmitykseen sähköä tarvitsevaa sähkötöntä. Kaupan liukuovet ovat kiinni ja autoa on turha yrittää tankata sähköttömällä polttoaineasemalla. Puhelimestakin hiipuu hiljalleen akku. Kauanko tämä kestää?

Edellä mainittu tilanne on mahdollinen. Poikkeuksellisiin oloihin joutuminen ei katso aikaa tai paikkaa. Poikkeusolojen kirjo on laaja, mutta sähkön jakeluun liittyvä ongelma tietää varmuudella ainakin hetkellistä poikkeusta tavalliseen elämänmenoon.

Teneriffalla viikonloppuna tapahtunut koko saaren pimentänyt sähkökatko alleviivaa poikkeusoloihin varautumisen merkitystä. Miljoonan ihmisen saari runsaine turisteineen pimeni, yllättyi ja jäi odottamaan. Varageneraattorien avulla sairaalat toimivat, mutta saari oli poikkeusolojen keskellä. Teneriffalla tunteja kestänyt sähköttömyys ei onneksi aiheuttanut suuria ongelmia.

Ei sähkökatkoja tarvitse merten takaa hakea. Ylivieskassa oli laaja sähkökatkos pääsiäisenä, pitkäperjantaina. Koko keskusta oli ilman sähköjä, kun sähköasemalla laukesi pääkatkaisin. Pisimmillään sähköttömyys kesti reilut 20 minuuttia ennen kuin valot palasivat Ylivieskaan.

Poikkeusoloihin varautuminen on viranomaisten listalla korkealla. Viranomaisten lisäksi laitokset ja liikelaitokset ovat velvollisia varautumaan väestönsuojeluun. Niiden on hoidettava tehtävänsä myös poikkeusoloissa. Pelastuslain muutoksen myötä väestönsuojelusuunnitelmat on laadittava tämän vuoden aikana.

Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat ovat mukana Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston järjestämässä alueellisessa valmiusharjoituksessa 26.–27. marraskuuta. Valmiusharjoituksen avulla tuetaan erityisesti kuntien valmiussuunnittelua. Harjoitus on luonteeltaan niin sanottu työpöytäharjoitus, jonka aikana päivitetään sekä laaditaan väestönsuojeluun liittyviä suunnitelmia.

Isoa kapulaa yhteiskunnan rattaisiin ei kestä mennä, niin arkinen meno sakkaa. Jokaisen kannattaa päivittää oma henkilökohtainen valmiussuunnitelmansa, jotta kestää poikkeusoloihin joutumisen. Poikkeusoloihin voi joutua kotona, lomalla tai missä vain. Silloin on muistettava maltti ja säilytettävä sietokyky korkealla.