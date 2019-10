Lukijan mielipide: Venäläistä rulettia tulevaisuudella – Ilmaston lämpiämisen seuraukset maksatetaan jälkipolvilla



Pari vuosikymmentä sitten alakouluikäinen tyttäreni näki kuvia hukkuvista jääkarhuista, joilta ilmastonmuutos oli sulattanut elinympäristön tassujen alta. Häntä suretti, mutta hän ajatteli ”Ongelma on huomattu. Kyllä aikuiset hoitavat asian, ennen kuin jääkarhut kuolevat sukupuuttoon.”Eivät ole hoitaneet. Ei ihme, että nuorten luottamus päättäjiin horjuu. Eivätkä nuoret ole enää huolissaan pelkästään jääkarhujen kohtalosta vaan myös omasta ja jälkeläistensä tulevaisuudesta. Moni vanhempi jakaa heidän huolensa.

Näinä päivinä olen hämmästellyt somessa vellovan ilmastonmuutosta koskevan keskustelun tasoa. Etenkin Greta Thunbergiä pilkataan estoitta. Nuorten mielenilmaukset ärsyttävät. Ei pitäisi. Ehkäpä nuorten ääni Gretan kautta ja mielenilmaukset kautta maailman vaikuttavat osaltaan siihen, että ilmasto-ongelma vihdoin otetaan vakavasti yhä laajemmin maailmassa. Jälkipolviahan ilmastonmuutoksen vaikutukset pääosin koskevat. Me vanhempi sukupolvi päästään melkein kuin koira veräjästä, mutta haluammeko mekään pelata venäläistä rulettia jälkipolviemme kohtalolla? Minä ainakaan en halua!

Ilmaston lämpeneminen on kiistatonta. Kyse on niin monimutkaisesta ilmiöstä, että on mahdotonta osoittaa, että se on sataprosenttisesti ihmisen aikaansaannosta, mutta ainakin valtaosa on. Vaihtoehdot? Annetaan menon jatkua ja jätetään jälkeläisemme taistelemaan arvaamattomien seurausten kanssa vai sitoudumme globaaliin päästöjen vähentämiseen, joka kuitenkin mahdollistaa hyvän elämän? Valinnan ei pitäisi olla vaikea.

Meidän ei tarvitse tietää absoluuttista totuutta ihmisen osuudesta ilmastonmuutokseen. Riskien minimoimiseksi ihmiskunnan on joka tapauksessa järkevää tehdä kaikki reaalisesti mahdollinen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Tuskin moni suree, vaikka ihmiskunnan osuus muutoksesta osoittautuisikin pienemmäksi kuin nyt arvioidaan. Päinvastaisessa tapauksessa surijoita kyllä riittää.

Suunnan kääntämiseksi painetta päättäjiä kohtaan tarvitaan kaikkialla maailmassa, myös Suomessa. Miten saada kansan enemmistö muutoksen taakse eri maissa? Ennen sitä ei synny poliittisia päätöksiä, joilla suunta käännetään, ei ainakaan demokraattisissa maissa. Ehkäpä nuorison reaktiot auttavat siinä. Lisää Gretoja kaivataan!