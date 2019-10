Riikka Sipilän kolumni: Kun ei koskaan voi tietää, milloin kolahtaa vähän kovempaa

Suomi ja muut korkean verotuksen maat ovat kansainvälisissä vertailussa kerta toisensa jälkeen maailman parhaita paikkoja, joissa asuu onnellisia ihmisiä.

YK:n teettämän vuosittaisen onnellisuusselvityksen perusteella Suomi on maailman onnellisin maa – ja on sitä ollut jo kaksi vuotta peräkkäin. Se on kova saavutus, sillä raportti pistää järjestykseen yli 150 maata onnellisuuden mukaan.

Kärkiseitsemikossa on Pohjoismaiden lisäksi myös Alankomaat ja Sveitsi. YK:n julkaiseman tutkimuksen mukaan Suomi on maailman onnellisin maa, ja vieläpä merkittävällä erolla muihin.

Pakko kai se on uskoa, kun näin meille toistuvasti kerrotaan. Ja vaikka sitä onnellisuutta näin syksyn sateissa värjötellessä hetkittäin epäileekin, niin saattaa siinä piillä myös totuuden siemen.

Hyvinvointivaltiossa sinä pidät huolta minusta ja minä sinusta. Suomen kaltaisessa maassa pätee sanaton yhteiskuntasopimus, jossa me kansalaiset maksamme valtiolle veroina muiden muassa peruskoulutuksesta, perusterveydenhuollosta ja perusturvallisuudesta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Muidenkin kuin itsemme ja perheemme – jopa sellaisten joiden ajatuksia, tapoja ja valintoja saatamme mielessämme (tai vähän suurempaan ääneen sosiaalisessa mediassa) arvostella.

Nimittäin elämä on siitä niin kummallinen, ettei koskaan voi tietää milloin kolahtaa vähän kovempaa. Silloin meistä pidetään huolta, kädestä pitäen ja tarvittaessa jopa vuorokauden ympäri valvoen.

Suomen systeemi on varakkaammankin mieleen siinä vaiheessa, kun tutkimukset, operaatiot ja hoidot huitelevat useissa kymmenissä tuhansissa tai kun kuukauden lääkkeet maksavat tuhansia euroja kuukaudessa.

Toisten mielestä maksamme veroja liikaa, minun mielestäni emme. Etenkin, kun ottaa huomioon mitä kaikkea me sillä saamme.

Mielestäni on mahtavaa asua maassa, jossa sivistystä ja hyvinvointia ostetaan kimpassa, sen sijaan että maksaisimme kaikki koulutuksestamme ja hoidoistamme erikseen.

Suurella porukalla ostaessa saa usein paljousalennusta ja on muutenkin helppo tehdä edullisempia diilejä.

Verovarojen käyttö on aina valintoja. Jos yhteistä rahaa käytetään johonkin enemmän, sama summa on jostain muusta pois – se ei automaattisesti tarkoita kovempia veroja.

Juuri näistä tällaisista arvovalinnoista on kysymys silloin kun äänestämme vaaleissa.

Kirjoittaja on Keskipohjanmaan uutistoimittaja.