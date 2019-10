Minna Mustosen kolumni: Arjen käsityöläisyyttä

Kokkolan Rantakadun peruskorjaus, kadun suurremontti, kavennus bulevardiksi käytetään hänestä mitä nimeä hyvänsä on ollut meneillään kaupunkikeskustassa muutamien viikkojen ajan. Päivittäinen työmatka on kiemurrellut, milloin tien vasenta laitaa, oikeaa laitaa ja suurempia aukkopaikkoja väistellen. Työmaa on rajattu oikeaoppisesti verkkoaidoin, mutta saahan sitä katsella aidan raoista. Toisaalta, eipä katselua ole voinut vältelläkään, on työmaa niin keskeisellä paikalla kaupunkikuvassa.

Se mikä meneillään olevassa tietyössä on lumonnut, on mieletön käsityön määrä. Eipä sitä tämmöinen tavallinen katuja tallaava mummeli voi edes ymmärtää, että mikä määrä letkuja, putkia, johtoja ja kaivauksia tien pinnan alapuolelle asennetaan. Asennettiinhan sinne isohkoja betonisia kuutioita, joiden sisään ilmeisesti asennettiin vesi- tai muita johto-putkihässäköitä.

Voi mahdoton!

Teiden alla on ihan oma maailmansa kaikkea tuiki tärkeää.

Tässä sitä vain kuljeskellaan, kävellen, pyöräillen tai autolla hurruutellen, päivittäin vaikka minkä päällä.

Mikä on vieläkin ihmeellisempää, on tämä tien pinnoitus.

Useastihan se asfalttihommina tehdään ja tien päällys tulee niin, niinkuin se tulee mustana pikenä, joka sitten harataan hartiavoimin paikoilleen. Yhtään asfalttihommia väheksymättä, ihmeellinen toimenpide se on sekin, nimittäin massa itsessään on mielettömän kuumaa ja yleensä päällystystöitä tehdään juurikin kesäkuumalla.

Mutta Kokkolan Rantakadun leveät kävelykadun osuudet päällystetään käsin ladotuilla kivillä, kiveyksellä, puhtaalla käsityöllä.

Se on äärimmäisen lumoavaa katsoa, miten valitaan ja laitetaan oikean sorttiset kivet oikeille paikoille. Välit täytetään täyteaineella.

Kivet valitaan käsipelillä ja mallataan paikoilleen. Sitten tulee jonkin sadevesikaivon ja silloin joudutaan turvautumaan kivenhakkuuseen, jotta saadaan siistit pyöreät reunat laitettua. Kiviä leikataan ja hakataan oikeaan muotoon ja sopivan kulman saavutettua, ne asennetaan paikoilleen.

Pikkuhiljaa koko katu saa uuden päällysteen ja sitä pitkin kelpaa kuljeskella. Kunhan tie on ollut normikäytössä muutamien viikkojen ajan, on jo kaikilta tietyön rasittavuus unohtunut.

Pitäisi kuitenkin muistaa korkokengillä kadun pintaa kopsutellessa, että pinta on puhdasta käsityötä.

Kaikki kunnia käsityötaidon upeille mestareille.