Kuopion kouluhyökkäyksen vuoksi kriisiapua on tarjolla useissa eri paikoissa

Suomessa järjestetään torstaina suruliputus Kuopion kouluhyökkäyksen vuoksi. Sisäministeriön ohjeistus koskee valtion virastoja ja laitoksia, mutta koko maan toivotaan yhtyvän suruliputukseen.

Suruliputus alkaa tänään aamukahdeksalta ja päättyy auringon laskiessa.

Kouluhyökkäyksen vuoksi on jo eilen suruliputettu Kuopion kaupungintalolla, Savon ammattiopiston yksiköissä ja Varkauden lukiossa. Niissä järjestettiin puolilta päivin myös hiljainen hetki. Samoin eduskunnan eilinen täysistunto alkaa hiljaisella hetkellä.

Yksi ihminen kuoli ja kymmenen loukkaantui, kun teräaseella aseistautunut mies hyökkäsi eilen opiston väistötiloihin kauppakeskus Hermanissa. Epäilty tekijä on loukkaantuneiden joukossa.

Savon koulutuskuntayhtymä kertoo, että opiskelijoille ja henkilöstölle on järjestetty kriisiapua kaikilla kampuksilla. Hermania lukuun ottamatta opiskelun oli määrä jatkua normaalisti heti aamulla. Savon koulutuskuntayhtymä tiedottaa tänään opiskelun jatkumisesta Hermanin osalta.

Savon ammattiopiston opiskelijoille ja heidän läheisilleen suunnattu Punaisen Ristin kriisipiste Kuopion keskustassa on auki tänään iltayhdeksään saakka.

Kuopion kaupunki muistuttaa, että sen sosiaalipäivystyksen numero 044 718 3930 on käytössä vuorokauden ympäri. Samoin Kuopion Nuorisopalveluiden Po1nt-chat on auki arki-iltaisin osoitteessa https://po1nt.fi/. Koulujen henkilöstöä on kehotettu keskustelemaan aiheesta luokissa ja ryhmissä tarpeen mukaan.