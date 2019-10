Perussuomalaisten nousukiiito jatkuu – myös keskusta paransi asemiaan syyskuussa



Perussuomalaiset on entistä selvemmin Suomen suurin puolue. Kannatuksen kasvusta kertoo Ylen tuore mittaus. Se näyttää puolueelle 20,9 prosentin kannatusta. Kasvua on 0,3 prosenttiyksikköä.

Mittauksen toinen nousija on puheenjohtajaa vastikään vaihtanut keskusta. Vaikka tulos on yhä heikko, 12,8 prosenttia on puolueelle vaihteeksi 1,2 prosenttiyksikön verran plus-merkkinen tulos.

Selvin häviäjä on pääministeripuolue sdp. Se piti paikkansa kolmanneksi suosituimpana puolueena, mutta putosi alaspäin 1,3 prosenttiyksikköä. Sdp:n prosenttiosuus kannatuksesta on enää vain 15,6 prosenttia.

Toiseksi suurin oppositiopuolue kokoomus junnaa paikallaan noin 17 prosentissa.

Myöskään vihreiden, vasemmistoliiton tai rkp:n kannatuksessa ei ilmennyt oleellisia muutoksia. Kristillisdemokraattien viipale kasvoi 0,3 ja liike nytin 0,2 prosenttiyksikköä.

Yle Uutisten ja Taloustutkimuksen mittauksessa haastateltiin 2 446 ihmistä syyskuun 9. ja lokakuun 1. päivän välisenä aikana. Virhemarginaali +/-2,0 prosenttiyksikköä.