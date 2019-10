Pääkirjoitus: Keski-Pohjanmaalla hyviä tukipilareita ottaa vastaan mahdollinen taloustaantuma



Viime päivien talousuutiset ovat olleet katsontakannasta riippuen hyviä tai huonoja.

Jos aloitetaan positiivisesta näkövinkkelistä: Kun viime keväänä puhuttiin korkotason mahdollisesta noususta loppuvuonna, tällaiset ennusteet voidaan nyt unohtaa. Danske Bankin Pohjanmaan finanssikeskuksen johtaja Roy Skog puhui torstaina Kokkolassa markkinakatsauksessaan jopa kolmen-neljän vuoden ajanjaksosta suurin piirtein nykyisessä korkotasossa.

Tämä on erittäin hyvä uutinen niille kotitalouksille ja yrityksille, joilla on merkittäviä määriä luottoja. Yhdenkin prosenttiyksikön nousu koroissa tekisi esimerkiksi 100 000 euron lainalle vajaan sadan euron lisäkustannusta joka kuukaudelle. Vaikka 12 kuukauden helibor on ollut miinuksella jo muutaman vuoden, korkotason normalisoitumiseen kannattaa varautua – joko ottamalla korkosuojauksen tai varautumalla muutoin lainanhoitokulujen kasvamiseen.

Peruste matalan korkotason säilymiselle ei ole niin ruusuinen: Todennäköisyys Yhdysvaltain ja sitä kautta EU-maiden taantumasta ensi vuonna on lisääntynyt tämän viikon uutisten myötä. "Talouden hälytyskellot vilkkuvat joka kulmalta", otsikoi muun muassa Kauppalehti tarkoittaen muun muassa Yhdysvaltain teollisuuden ostopäälliköiden ja koko euroalueen sekä erityisesti Saksan teollisuuden tulevaisuutta kuvaavia indeksejä tulevaisuudesta.

Voi tuntua erikoiselta vetää johtopäätöksiä jonkin työntekijäryhmän "fiiliksistä", mutta harvinaisen hyvin ne ovat aiemmin ennustaneet talouden kehitystä. Suomen Pankin torstaina antaman virallisen lausunnon mukaan "euroalue ei ole taantumassa, mutta kauppasota ja brexit lisäävät taantuman riskiä".

Mikäli taantuma tulee, se ei voi olla heijastumatta Keski-Pohjanmaallekin. Muun muassa litiumin tuotannon synnyttämiseksi tehtävä työ ja Fennovoiman rakennussuunnitelmat, Kokkolan suurteollisuusalueen muita suuria investointeja unohtamatta luovat meille tärkeitä tukipilareita menestyä heikommassa taloussuhdanteessakin. Monella muulla maakunnalla on meitä huomattavasti heikommat lähtökohdat talouden muutoksille.