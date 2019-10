Vaasan kerrostalopalo saatiin hallintaan – Vahinkojen laajuus selviää myöhemmin



Pelastuslaitos kertoi torstaina iltaseitsemän aikaan, että se on saanut Vaasassa syttyneen kerrostalopalon hallintaan. Sammutusraivauksen kerrottiin jatkuvan pitkälle iltaan.

Viranomaiset saivat hälytyksen kolmikerroksisessa talossa syttyneestä tulipalosta torstaina kello 14.26. Palosta levisi muutaman tunnin ajan runsaasti savua, jonka vuoksi hätäkeskus antoi alueelle vaaratiedotteen terveydelle vaarallisesta savusta. Kello kuuden jälkeen vaaratiedote purettiin, mutta savua tuli edelleen ja pelastuslaitos toivoi ihmisten pysyvän pois tapahtumapaikalta.

Päivystävä päällikkö Thomas Nyqvist kertoo, että yksi lievästi loukkaantunut ihminen on viety jatkohoitoon ja yhtä savulle altistunutta on hoidettu paikan päällä. Lisäksi kaksi lemmikkikissaa on kuollut palossa.

Rakennuksesta evakuoiduille järjestettiin hätämajoituspaikat yöksi. Palon vahinkojen laajuus selviää myöhemmin.

Poliisi tutkii palon syttymissyytä. Poliisi pyytää niitä henkilöitä, joilla on mahdollisesti hallussaan valokuvia tai videotallenteita tulipalosta ennen pelastuslaitoksen paikalle saapumista, ilmoittamaan niistä osoitteeseen vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi.

