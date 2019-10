Vaasan kerrostalopalon sammutustyöt jatkuvat – Pelastuslaitos toivoo ihmisten pysyvän pois tapahtumapaikalta



Vaasassa palaa kolmikerroksinen kerrostalo, ja sammutustyöt jatkuvat edelleen. Pelastuslaitoksen mukaan palo on levinnyt talon katolle, joka palaa kauttaaltaan.

Viranomaiset saivat tulipalosta hälytyksen kello 14.26. Palosta levisi muutaman tunnin ajan runsaasti savua, jonka vuoksi hätäkeskus antoi alueelle vaaratiedotteen terveydelle vaarallisesta savusta.

Pelastuslaitos tiedotti kello kuuden jälkeen, että vaaratiedote puretaan näillä hetkillä, mutta savua tulee edelleen ja pelastuslaitos toivoo ihmisten pysyvän pois tapahtumapaikalta.

Päivystävä päällikkö Thomas Nyqvist kertoo, että yksi lievästi loukkaantunut ihminen on viety jatkohoitoon ja yhtä savulle altistunutta on hoidettu paikan päällä. Lisäksi kaksi lemmikkikissaa on kuollut palossa.

Poliisi tutkii palon syttymissyytä. Poliisi pyytää niitä henkilöitä, joilla on mahdollisesti hallussaan valokuvia tai videotallenteita tulipalosta ennen pelastuslaitoksen paikalle saapumista, ilmoittamaan niistä osoitteeseen vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi.

Uutinen päivitetty kauttaaltaan klo 17.40.

Päivitetty klo 18.00: Poliisi pyytää kuvia tai tallenteita

Päivitetty klo 18.25: Vaaratiedote puretaan, pelastuslaitos toivoo ihmisten pysyvän poissa paikalta