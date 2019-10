Vaasan kerrostalopalosta leviää ympäristöön terveydelle vaarallista savua – Yksi lievästi loukkaantunut viety jatkohoitoon



Vaasa (STT)

Vaasassa palaa kolmikerroksinen kerrostalo, kertoo pelastuslaitos. Tulipalosta leviää runsaasti savua, ja hätäkeskus on antanut alueelle vaaratiedotteen terveydelle vaarallisesta savusta. Ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto sekä odottamaan tiedotetta vaaratilanteen päättymisestä.

Päivystävä päällikkö Thomas Nyqvist kertoo, että yksi lievästi loukkaantunut ihminen on viety jatkohoitoon ja yhtä savulle altistunutta on hoidettu paikan päällä. Lisäksi kaksi lemmikkikissaa on kuollut palossa.

Pelastuslaitoksen mukaan palo on levinnyt talon katolle, joka palaa kauttaaltaan. Pelastuslaitos jatkaa sammutusta.

Hälytys suuresta rakennuspalosta Vanhassa Vaasassa Kuningattarenpolulla tuli noin puoli kolmelta iltapäivällä.

Uutinen päivitetty kauttaaltaan klo 17.40.