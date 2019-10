Lukijan mielipide: Sanavapaudesta ja mielipiteistä



Keskipohjanmaa lehden päätoimittaja Tiina Ojutkangas kirjoitti (KP 29.9) lehden linjauksista koskien sananvapautta ja mielipidekirjoitusten julkaisua. Asia joka vuosien varrella on jäänyt kaivelemaan, on juuri tämä veteen piirretty viiva, jossa lehden toimitus määrittelee sen, että julkaistaanko kirjoitus vai ei. Itseltäni on vuosien varrella jäänyt lehden toimesta ainakin pari mielipidekirjoitusta julkaisematta. Tämä on joka kerta herättänyt mielessäni ihmettelyä, että miksi näin? Vaikka mielestäni en ole kirjoituksissani levittänyt laittomuuksia tai edes ketään kehottanut ryhtymään sellaiseen.

Kysymys mikä allekirjoittaneen mieltä on askarruttanut kaikki nämä vuodet. Miten lehdessänne on varmistettu, ettei yksittäisen toimittajan poliittinen, uskonnollinen tai jokin muu henkilökohtainen mielipide ole vaikuttamassa siihen, että julkaistaanko mielipidekirjoitus vai ei? Uskon, että tämänkin lehden kaikilla toimittajilla on korkea ammattietiikka ja rautainen ammattitaito. Mutta toisaalta, toimittajatkin ovat vain ihmisiä ja huonoja päiviä sattuu meille kaikille joskus kohdalle. Kun tähän yhtälöön lisätään vielä se tieto, että virheetöntä ihmistä ei olekaan, niin mielestäni on kuitenkin olemassa jonkinlainen pieni mahdollisuus siihen, että toimittajan henkilökohtainen mielipide saattaisi joissain tapauksissa olla vaikuttamassa päätökseen julkaisusta. Vai tehdäänkö tätä työtä tiiminä, jolloin useampi toimittaja pääsee tutustumaan tarjottuun materiaaliin?

Uskon, että ainakin osa meistä, jotka ilmaisevat täällä mielipiteensä ovat kirjoittajina aloittelijan tasolla, joille tuottaa suurta tuskaa saada siirrettyä ajatuksiaan kirjallisesti ymmärrettävään muotoon. Allekirjoittanutkin sai reilut neljä vuosikymmentä sitten rimaa hipoen peruskoulun päästötodistuksen ja on sen jälkeen käynyt pelkästään elämänkoulua. Pisteiden, pilkkujen, kiljaisu- ja utelumerkkien paikat ovat vieläkin arvailujen varassa. Monet meistä saattavat nujuta yhden kirjoituksen parissa useamman illan ja joutuvat tekemään valtavasti töitä sen eteen, että saavat asiansa esitettyä ymmärrettävästi. Senpä vuoksi on usein kirjoittajalle melkoinen pettymys, jos aikaa ja työtä vaatinutta hengentuotetta ei lopulta julkaista.

Mielestäni olisi kohtuullista suuren vaivan nähnyttä kirjoittajaa kohtaan, että tämänkin lehden toimitus kirjoituksen vastaanotettuaan voisi kertoa kirjoittajalle, jos hänen tekelettään ei aiota sellaisenaan julkaista. Varsinkin jos henkilö kirjoittaa omalla nimellään ja ottaa näin selkeästi vastuun omasta mielipiteestään sekä laittaa itsensä alttiiksi suuremman yleisön arvostelulle. Samalla toimitus voisi myös kertoa sen, että miksi ei julkaista, ja näin antaa kirjoittajalle mahdollisuuden korjata tekstiään julkaisukelpoiseen muotoon. Tai jos kirjoitus on toimituksen mielestä liian pitkä, voisitte antaa kirjoittajan itse lyhentää sepustustaan. Olen joskus kokenut tämänkin asian siten, että kun toimittaja on lyhentänyt tekstiä, itse sanoma on muuttunut ihan muuksi kuin kirjoittajana olen sen tarkoittanut.