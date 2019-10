Tiina Ruotsalan kolumni: Ex-miniä tasa-arvon asialla



Suomalaisten ex-miniä, yksi elokuvaohjaaja Renny Harlinin lukuisista rakkaista, ajaa nykyään tasa-arvon asiaa.

Suosikkielokuviini lukeutuva, Ridley Scottin ohjaama Thelma ja Louise (1991), nähtiin muurinmurtajana –olihan elokuvan pääosissa kaksi rempseää naista. Toista pääosaa esittänyt Geena Davis uskoi itsekin näin, mutta toisin kävi. Feministinen road movie antoi hetkeksi naisille pääroolit, mutta siinäpä se.

Kaikki palasi ennalleen, eli käytännössä miehet päärooleihin.

YLE:n aamu-uutiset kertoi viime viikolla Davisin perustamasta järjestöstä, jonka tavoitteena on tutkittuun tietoon nojaten vaikuttaa viihdeteollisuuden tasa-arvoon muun muassa sitouttamalla ja kouluttamalla televisio- ja elokuva-alan päättäjiä. Tiistaina julkaistu Plan Internationalin ja Davisin instituutin yhdessä toteuttama tutkimus osoittaa, että maailmanlaajuisiksi hiteiksi nousevat elokuvat ovat miesten tekemiä, ja ne kertovat miehistä. Naisia ja tyttöjä on johtavina hahmoina edelleen merkittävästi miehiä vähemmän, he saavat puheaikaa niukemmin, ja he päätyvät useammin seksiobjekteiksi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Mutu-tuntumalta voisin sanoa, että suomalaista elokuvakenttääkin hallitsevat miehet miehisine elokuvineen. Ja mikäs siinä, kansa tykkää ja ryntää elokuviin kun pojat toikkaroivat tuntureilla tai Kari Tapio juopottelee. Sinivalkoisen äänen alkoholismia esittelevä elokuva Olen suomalainen vetää väkeä teattereihin katsomaan "realistista kuvausta keikkamuusikon elämästä". Tästäkin elokuvasta jäi mieleen muusikon vaimoa esittänyt Tiina Lymi istumassa keskellä olohuoneen sohvaa odottaen miestään kotiin. Kohtaus kuvaa oivallisesti naisen roolia näissä miehisissä Suomi-filmeissä.

Kokkolan Kinojuhlat on nyt kahtena syksynä tuonut kaupunkiin toisenlaista elokuvaa. Selma Vilhusen kansainvälisestikin palkittu Hölmö nuori sydän antoi tasavahvat roolit tytöille ja pojille, ja Zaida Bergrothin Marian paratiisi oli loistava esimerkki siitä, kuinka elokuvan päärooleissa ovat naiset – eikä kukaan huomaa mitään!

Olisihan se vaikuttanutkin kummalliselta, jos Maria Åkerblomin innoittama nuoren naisen kasvutarina olisi vilissyt isoja miesrooleja. Sinänsä Tommi Korpela tekee väkevän roolisuorituksen Åkerblomin käsikassarana, vaikka ei saa ainoatakaan repliikkiä lausuttavakseen koko elokuvan aikana.

Meitä naisia on puolet ja sen soisi näkyvän myös valkokankaalla.

Geena Davisin instituutin motto on “If she can see it, she can be it”. Jokainen kääntäköön haluamallaan tavalla.