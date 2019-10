Pääkirjoitus: Vihatut vallan kahvassa – Halvennetut, uhatut ja leimatut



Halventavia kommentteja. Uhkaavia mainintoja. Leimaavia lauseita. Henkilökohtaisuuksiin meneviä tölväisyjä. Sanallista solvausta.

Luottamus- ja virkamiehet saavat sanallista kuraa ja vihapuhetta niskaansa yhä enemmän. Kolmannes kuntapäättäjistä ja lähes puolet kansanedustajista tai heidän avustajistaan on joutunut julkisessa keskustelussa vihapuheen maalitauluksi. Syynä luottamusta kantavien joutumisessa sanallisten hyökkäysten kohteeksi on juuri heidän toimensa ja näkyvyytensä.

Tuoreimmassa tutkimuksessa ”Viha vallassa” kaksi kolmesta päättäjästä arvioi julkisessa keskustelussa esiintyvän vihapuheen lisääntyneen viime vuosina. Määrä on suuri, mutta ei enää hätkähdytä. Viha vallassaolijoita kohtaan voi olla hetkellistä hiiltymistä, mutta myös tietoista toimintaa. Tutkija Aleksi Knuutilan tiivistys onkin karu, kun vihapuhetta käytetään tietoisesti poliittiseen painostukseen: ”Tavoitteena on jonkun henkilön tai poliittisen näkemyksen vaientaminen.”

Vihapuhe on täällä eikä se ole lähtemässä mihinkään. Vihapuheen määritelmästä voi väitellä, koska rajalinja ei ole koskaan selkeä. Tutkijoilla on määritelmänsä, ja jokainen voi miettiä millainen sanankäyttö on vihan lietsomaa. Sananvapaus on voimissaan, mutta sen vapauden suojiin ei voi kuitenkaan kaikkea vihaa piilottaa.

Vihapuheella on käyttövoimansa. Vihapuheella on ruokkijansa, jotka voimaantuvat vastakkainasettelusta. Vihapuheessa yksinkertaistetaan; musta on mustaa ja valkoinen valkoista. Vihapuheessa kärjistetään. Juoksuhautojen sanallinen kaivaminen kuuluvat vihapuheeseen. Vihapuhetta yhdistää yksi sana - suvaitsemattomuus.

Vihapuheen yleistymiseen suhtaudutaan eri tavoin. Osa politiikassa mukana olijoista jättää puheet omaan arvoonsa, kun toiset ottavat asian erittäin vakavasti. Osa päättäjistä pelkää vihapuheen voimaa ja jättää sanomatta, kun heitä voidaan ”kivittää” sosiaalisessa mediassa. Julkiseen keskusteluun osallistuvan tai luottamustoimiin hakevan on kestettävä painetta ja kritiikkiä, mutta vihapuheen kohteeksi joutuminen ei varmasti houkuttele.

Luottamustoimien houkuttelevuus laskee ja kynnys lähteä päättäjäksi nousee, jos häirinnän uhka on mörkönä taustalla. Jos vihapuheen uhka jo rajoittaa politiikkaan osallistumista, niin suunta on väärä. Luottamustoimet ja poliittinen osallistuminen päättäjänä eivät välttämättä muutenkaan ole aikaisemman veroisessa vedossa.

Toisten mielipiteiden ja ajatusten kunnioittaminen kuuluu sivistyneeseen käytökseen. Jokainen tietää, että henkilökohtaisuuksiin meneminen ylittää hyväksytyn puheen rajan. Yhteiskunnallisen päätöksenteon pitää olla moniäänistä, ja siellä suvaitsevaisuuden on oltava aina lähtökohtana.