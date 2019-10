Juha Savelan urheilukolumni Dohan MM-kisoista – mitalittomuus alkaa olla suomalaiselle yleisurheilulle uusi normaali

Ei ollut maailmanluokan yllätys, ettei Suomi saanut mitaleja sunnuntaina Dohassa päättyneistä yleisurheilun MM-kisoista. Kävi niin kuin Lontoossa (2017) ja Berliinissä (2009). Mitalittomuus alkaa olla uusi normaali suomalaiselle yleisurheilulle niin olympialaisissa kuin MM-kisoissakin.

Keihäänheittäjät ovat tähän asti kannatelleet Suomea MM-kisojen mitalitilastoissa: 22 suomalaismitalista tasan puolet on tullut keihäänheitosta. Lassi Etelätalo piti Dohassa kiinni finaaliperinteestä ja täytti kaikin puolin paikkansa. Etelätalo repi kropastaan irti sen mihin päivän kunto riitti. Se oli näiden kisojen paras suomalaissuoritus.

Kaikki kunnia Etelätalon suoritukselle, mutta tulevissa arvokisoissa keihäsfinaalin vakiopaikkakin voi joutua vaakalaudalle. Antti Ruuskanen ja Tero Pitkämäki ikääntyvät – eikä uran jatkostakaan ole täyttä varmuutta.

Toki tulossa on Oliver Helander, mutta loukkaantumiset jo uran tässä vaiheessa ovat huolestuttava signaali. Jos nuorella miehellä on vaivaa olkapäässä, se on keihään kaltaiseen repivään lajiin miltei pahin mahdollinen paikka.

Naisten pika-aidat on laji, jossa suomalaiset ovat menneet aidosti eteenpäin. Maailman ehdoton huippu on lähellä, mutta vielä kaukana, jos olympiamitaleja ajattelee. Pikamatkoilla kansainvälinen taso on laajempi kuin muissa lajiryhmissä, joten helppoa ei ole Annimari Kortteen, Reetta Hurskeen tai Nooralotta Nezirin nousu maailman top kolmoseen. Suunta on toki oikea.

Sitä paitsi seuraava arvokisa tulee pian. Tokion olympialaiset ovat kymmenen kuukauden päässä. Näistä lähtökohdista ei ole kovin realistista odottaa yleisurheilijoilta paluuta mitalikantaan. Elokuun lopun EM-kisat Pariisissa ovat suomalaisille tässä suhteessa sopivampi areena.

Dohan MM-kisat olivat toivottavasti kansainväliselle lajiliitolle (IAAF) pysäyttävä osoitus siitä, mitä tapahtuu kun itse urheilu ja urheilijat uhrataan markkinoiden ja politiikan pelinappuloiksi. Esimerkiksi kestävyyslajeissa urheilijat joutuivat äärimmäisten olosuhteiden koekaniineiksi. Kun kisat Qatarissa eivät kiinnostaneet paikallisia pätkääkään, kyläkilpailuissakin on usein riehakkaampi tunnelma.

Qatar haki kisojen järjestämisellä pr-voittoa, mutta tulos jää kyseenalaiseksi, kun ottaa huomioon maailmalla heränneen kritiikin. Ihmisoikeuskysymykset nousivat maailmalla esiin, mutta kokonaan toinen kysymys on, paraneeko tilanne maassa tässä suhteessa MM-kisojen jälkeen. Epäillä sopii.

No, tulossa ovat jalkapallon MM-kisat 2022, joiden eteen tehdään orjatyöhön rinnastettavin voimin töitä. Niihin kisoihin "kukaan ei tule pettymään", jos Jari Litmasen lausunto pitää paikkansa. Mitäpä noita lahjuksia, stadioneita rakentavien työntekijöiden surkeaa kohtelua ja kuolemia tai ihmisoikeusrikkomuksia miettimään... Näiltä asioilta Litmanen ummisti silmänsä Qatarin mainosmieheksi ryhtyessään.