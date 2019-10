Lukija ohjeistaa mielipidekirjoituksessa kuntapäättäjiä: Katsokaa Soiten hinnastoa päivystyksen osalta



Soiten tyytyväisyysmittari osoittaa lukua NPS 76%. NPS-lukua 50 % voidaan pitää jo erinomaisena. Siis ei pitäisi olla mitään hätää.

Mittaako tyytyväisyysmittari sitä, mitä sen on tarkoitus nyt tässä hetkessä mitata. Kertooko se, että Soitessa palvelua ei ole.

Perhossa ei ole lääkärivastaanottoa, vaikka K-PKS:ssä niin väitetään ja siirretään potilaan hoito terveyskeskukseen. Vetelin Tunkkarissa ei ole lääkäriaikoja, kun ei ole lääkäreitäkään. Kuinka monena päivänä Tunkkarin vastaanotolla todellisuudessa on ollut muita lääkäreitä kuin päivystäjä? Kirjoitetaanko lääkärinlausuntoja näkemättä potilasta?

Pitääkö potilaan soittaa kuinka monta kertaa vastaanoton ajanvaraukseen, saadakseen aikaa? Puhelimella ei pääse ajanvaraukseen tai puhelu kiertää maakunnassa. Kuuntelet samaa automaattia kerrasta toiseen. Ja vastaus on viimein: ei ole aikoja. Ajanvarauskirjat on suljettu.

Pääsetkö vastaanotolle luvatussa hoitotakuun määräajassa? Ongelmaa ei synny palveluntuottajalle, hoitotakuuseurannassa, koska asiakas pannaan uudelleen soittamaan 2-3 viikon päästä, jolloin lääkärin ajavarauskirjat avataan.Ei näy AVI:n seurannassa. Siis kyllä kaikki on hyvin. Soittaja on saanut aikansa ehkä 2-3 viikon päästä soittamalla. Siis ei ongelmaa. Tästä ajankohdasta hoitotakuu toteutuu.

Kun lähdet normaalien vastaanottoaikojen puuttuessa ja vaivan pahentuessa K-PKS yhteispäivystykseen, niin siellä saat odottaa 10 tuntia. Sunnuntaina, yöllä kahdelta päivystävä lääkäri tuli vilkaisemaan, mitään tekemättä ja käski tulla samana sunnuntai-aamuna uudelleen klo 10. Tuli edestakaisia matkoja kipeänä 280 km. Eihän yhteispäivystyksessä ole lepopaikkoja asiakkaille ja mukana välttämättä olleelle omaiselle. Tästäpä tuli suorite x 2 lääkärille ja napsahti kotikuntaan laskut. Maksettavaa tuli turhasta palvelusta. Kuntapäättäjä: Katso Soiten hinnasto päivystyksen osalta.

Lähete kiireelliseen tutkimukseen luvattiin. Kun sitten OmaKannassa ei näkynyt, että aikaa tutkimukseen olisi, piti soittaa K-PKS päivystykseen. Aikaa ei oltukaan tutkimukseen varattu. Ilmeni, että tiettyjen tutkimusten pyynnöissä on aina epäselvyyttä, tekeekö pyynnön yhteispäivystys vai erikoisalan polklinikka. Näin meitä palveluntarvitsijoita pompotellaan.

Olisi nykyaikaa laittaa lääkärin ja sairaanhoitajan normaalit vastaanottoajat Perhon ja Tunkkarin osalta nettiin. Siitä nähtäisiin, onko aikoja antaa vai ei. Päivystys on luonnollisesti eri asia.

Soiten päättäjät ovat kylmien talouslukujen vuoksi kovilla. On harhaa, suurta harhaa, että palvelut Soitessa on hyvin järjestetty. Miksi te kuntapäättäjät ja Soiten päättäjät, halusitte näin meille sairaille palveluntarvitsijoille tehdä? Synkintä on maakunnan maalaiskunnissa, jossa kunnallinen luottamusmies on hyvässä uskossa, että kaikki Soitessa peltittää. NPS mittari sen kertoo, mikä sitten lieneekin.