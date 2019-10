Lukijan mielipide: Äitinä olen jo vuosia pelännyt, että lapseni tekee jotain vastaavaa kuin Kuopion tragedia



Kun Kuopion tapahtumia taivastellaan, ja esimerkiksi nimimerkki MHa kaipasi (KP 6.10.) lisää kuria kasvatukseen, haluan nostaa esille yhden näkökulman, josta ei ole vielä puhuttu lainkaan eli tekijän ja hänen läheistensä.

En tunne kyseisen kouluiskun tehneen nuorukaisen elämäntilannetta tai hänen läheisiään, mutta kerron teille omasta tuskastani. Olen äitinä vuosia pelännyt, että oma lapsi tekee jotain vastaavaa, eikä pelko ole vieläkään väistynyt. Lapseni on taatusti ollut rakastettu, hänellä on ollut perinteisten suomalaisten elämänarvojen kasvatus ja kuri sekä kotona että koulussa. Hänelle on haettu apua ja jotain saatukin, mutta silti hän on nyt syrjäytynyt nuori aikuinen.

Hänen ongelmansa alkoivat eskari-iässä. Hän ei pärjännyt sosiaalisissa tilanteissa ja oman ikäistensä suuressa joukossa vaan koki tulleensa kiusatuksi. Hänen iloinen pikkulapsen ilmeensä alkoi vetäytyä totiseksi ja koko elämä kömpelöksi.

Hänen käytökselleen ja sosiaalisiin vaikeuksiin on haettu apua aina siitä saakka, mutta kunnollista kokonaisdiagnoosia hänellä ei ole vieläkään, eikä kenelläkään keinoja auttaa nyt jo aikuiseksi ehtinyttä ihmistä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Hänen sairauteensa liittyy masennusaikoja ja niihin psykoottisia oireita, jotka nostavat vanhoja muistoja kiusattuna olemisesta pintaan. Tuolloin hänen mieleensä ei mahdu muuta kuin katkeruutta ja pahaa mieltä sekä kostoajatuksia.

Lapseni on ollut kaikkien mahdollisten syynien alla: hänet on kotiutettu oppilaitoksen asuntolasta teräaseiden takavarikoinnin lisäksi, hän on ollut keskusrikospoliisin erityistarkkailussa uhkaavan nettikäyttäytymisen vuoksi, häntä ovat puhuttaneet ja yrittäneet auttaa oman perheen ja läheisten lisäksi niin koulujen opettajat, erityisopettajat, lukuisat toimintaterapeutit, koulukuraattori, perheneuvola, lastensuojelun ja poliisin tiimi sekä psykiatrian erikoislääkärit, mutta varmalla pohjalla emme ole vieläkään.

Vaikka aikuiseksi kasvanut lapsi voi tällä hetkellä suhteellisen hyvin ja sai lopulta sopivan lääkityksen (yksityislääkäriltä!), hän ei ole opiskellut ammattia, ei käy töissä, vaan hyvää vauhtia matkalla syrjäytymiseen yhteiskunnasta. Mikä pahinta, äiti ei enää voi hakea apua täysi-ikäiselle lapselle vaikka haluaisikin. Yksityisyyden suoja on niin voimakas, että ei vanhempi enää tarvittaessa pysty auttaa siten kuin haluaisi.

Joten: kun kouluiskuja tai muuta kamalaa tapahtuu, eläytykää myös hetkeksi tekijän tai hänen läheistensä tilanteeseen. Voi olla, että jonkun mieli on sortunut ja taustalla saattaa olla vaikka kuinka paljon yrityksiä saada apua. Päivitelkää mieluummin sitä, mikä yhteiskunnassa on vikana, että apua ei saa vaikka sitä polvillaan rukoilisi.

Tekijä voi itsekin olla uhri, joko koulukiusaamisen tai muiden kurjien tapahtumien, joihin ei itse ole voinut vaikuttaa. Tekijä voi olla myös sillä tavalla yhteiskunnan uhri, että hän on pudonnut jatkuvasti vaihtuvien opettajien, lääkärien ja auttajien väliin, eikä kukaan ole pystynyt hahmottamaan kokonaisuutta ja sitä, millaista apua tarvittaisiin.

Nimimerkki: Yössä äiti valvoo, huolet seuranaan