Pia Räihälän kolumni: Laiskan lenkkeilijän pelastus löytyi kännykästä

Olen aina ollut vähän laiska lenkkeilijä. Se on ollut sellaista velvollisuudentuntoista pakkoliikuntaa, jota olen koettanut ehtiä harjoittaa jossain välissä elintasosairauksien torjumiseksi. Pitkästyn kävellessäni samaa kylätietä edestakaisin ja mietin vain, mitä kaikkea kivempaa tälläkin ajalla voisi tehdä. Olen tavallisesti suorittanut U-käännöksen kohti kotia hävettävän lyhyen taipaleen jälkeen, ellei sitten ole ollut lenkkikaveria juttuseurana.

Vaan toisin on nyt. En edelleenkään ole löytänyt mitään ihmeellistä liikunnan riemua, vaan jotain muuta: äänikirjat. Kännykkäsovelluksessa mukana kulkee kokonainen kirjasto, josta voi valita mieleistään lenkkiseuraa.

Viime aikoina olen taittanut taivalta aika epäilyttävien tyyppien seurassa. Kävelen kilometrikaupalla jännittäessäni, miten pappi ja asianajaja selviävät moraalisista dilemmoistaan suojellessaan murhasta epäiltyä teinitytärtään (Mattias Edvardsson: Aivan tavallinen perhe). Tuskin muistan koko U-käännöstä, kun seuraan aviomiehensä pettämän naisen järisyttävää kosto-operaatiota (Camilla Läckberg: Kultahäkki). Haluaisin tehdä vielä toisenkin lenkin, kun vieläkään ei selvinnyt, tekivätkö nuoren naisen vanhemmat tosiaan kumpikin itsemurhan (Clare Mackintosh: Anna minun olla).

Kun piiskurina on vielä askelmittarin lukema kännykän aloitusnäytöllä, niin voi todeta, että minun tapauksessani älylaite on lisännyt liikkumista.

Nuorempana olin oikea kirja-ahmatti, mutta nykyään lukemiselle ei tahdo löytyä aikaa. Se vaatii niin kokonaisvaltaista uppoutumista, kaiken muun pois sulkemista. Mikä on tietysti ihanaa ja rentouttavaa silloin, kun se onnistuu.

Mutta äänikirjan kuuntelun voi yhdistää monenlaiseen tekemiseen. Äänikirjat ovat mainiota ajanvietettä esimerkiksi pitkillä automatkoilla. Ja kirjaa kuunnellessa voi myös tehdä käsitöitä. Se on mainio juttu tällaiselle neuloosin vaivaamalle, jolle valinta kirjan ja kutimen välillä on usein tuottanut tuskaa. Ja entäs sitten arkiaskareet - jopa ikkunoiden peseminen tuntuu lähes mukavalta puuhalta, kun seurana on hyvä kirja.

Mielestäni on arjen ylellisyyttä saada kuunnella toisen kertomaa tarinaa. Siinä on kaikuja jostain kauempaa kuin lapsuuden iltasaduista: tarinoiden lumon ovat tunteneet jo kaukaiset esiäitimme ja -isämme ennen kuin kirjoitustaitoa oli keksittykään.

Leirinuotio kenties puuttuu, mutta yhä edelleen hyvä tarina vie mukanaan – vaikka lenkille ankeallakin säällä.