Raportti paljastaa, miten köyhyys vaikuttaa lapsiin: "Kaupassa täytyy miettiä halvinta tuotetta, eikä ole varaa harrastaa eikä matkustella"



Perheen taloudellinen tilanne heijastuu lasten tulevaisuususkoon, osallistumismahdollisuuksiin, kiusaamiskokemuksiin sekä henkiseen hyvinvointiin. Tieto käy ilmi Pelastakaa Lasten toteuttamasta kyselystä ja Lapsen ääni 2019 -raportista.

Kyselyn perusteella vähävaraisten perheiden lapset ovat hyvin tietoisia perheensä taloudellisesta tilanteesta. Niukkuus pakottaa keskittymään vain välttämättömimpiin hankintoihin.

”Lukiokirjat pitää ostaa palkkapäivän jälkeen, että niihin riittää rahat. Uusia vaatteita en juurikaan saa ja välillä on jopa tiukkaa ruokakaupassa,” kertoo yksi kyselyyn vastanneista lapsista raportin mukaan.

”Kaupassa täytyy miettiä halvinta tuotetta, eikä ole varaa harrastaa eikä matkustella,” sanoo toinen.

Lapset kertovat vastauksissaan materiaalisen omaisuuden puutteesta ja heikommista osallistumismahdollisuuksista esimerkiksi harrastustoimintaan. Vain 8 prosenttia vähävaraisten perheiden lapsista kertoi olevansa tyytyväinen perheensä rahatilanteeseen. Hyvin toimeentulevilla vastaava luku oli 92 prosenttia.

Lapset myös kertovat vanhempiensa stressaavan rahan puutteesta, mikä vaikuttaa kodin ilmapiiriin.

”Vanhemmat riitelee joskus rahasta, mulla on huono omatunto, jos tarvitsen esimerkiksi uudet kengät, kun vanhat on menneet rikki ja on pitänyt ostaa uudet.", yksi vastaajista kuvaa.

Varallisuudella on kyselyn perusteella merkitystä myös kiusaamiskokemuksiin. Kaikista vastaajista 13 prosenttia kertoi tulleensa kiusatuksi perheen taloudellisen tilanteen takia. Vähävaraisten perheiden lapsista kiusaamista oli kokenut 32 prosenttia.

Perheen taloudellinen tilanne näkyy selvästi lasten vapaa-ajan mahdollisuuksissa. Vähävaraisten perheiden lapset kertoivat joutuvansa jättämään väliin arkipäiväisinä pitämiään menoja kuten kahvilakäyntejä. Lasten kannalta vähävaraisuuden vaikutukset heijastuvatkin vahvasti juuri sosiaalisiin suhteisiin: jos lapsi ei pysty osallistumaan samoihin asioihin kuin ikätoverit, niin hän jää helposti ulkopuolelle eikä pääse osaksi joukkoa.

Lasten unelmat liittyvät melko perinteisinä pidettyihin asioihin. Unelmat koskevat mieluisaa opiskelu- ja työpaikkaa, omaa perhettä ja parisuhdetta, sekä sitä, että saisi elää onnellista elämää ilman suurempia huolia. Moni myös haaveili matkustamisesta.

Moni vastaajista uskoo, että kaikenlaiset unelmat ovat toteutettavissa, jos vain jaksaa itse nähdä vaivaa niiden saavuttamiseksi.

Lapset kuitenkin näkevät erilaisia syitä unelmien esteenä perhetaustastaan riippuen. Erityisesti varakkaiden perheiden lapset nostavat esiin motivaation tai ajan puutteen unelmien esteenä.

Pienituloisten perheiden lapset taas näkevät esteenä useammin rahan, terveyden ja erilaiset verkostot. Vaikka lasten unelmat ovat varsin tavanomaisia, ei 16 prosenttia vähävaraisiksi itsensä määritelleistä lapsista usko koskaan saavuttavansa unelmiaan. Varakkaiden perheiden lapsilla luku oli 7 prosenttia.

– Vähävaraisuus voi heikentää lapsen itsetuntoa ja minäkuvaa, joten tässä valossa on ihan ymmärrettävää, jos lapsi ei uskalla tai osaa unelmoida, saati lähde tavoittelemaan unelmiaan, sanoo tiedotteessa Eväitä Elämälle -koordinaattori Aino Sarkia Pelastakaa Lapset ry:stä.