Lukijan mielipide: Soiten neuvostoilla ja raadeilla ei ole mitään päätösvaltaa eikä senttiäkään rahaa epäkohtien hoitamiseen



Nimimerkki toisenlainen NPS (KP 8.10) seuraa ja näkee Soiten toiminnan lähietäisyydeltä. Kiitos rohkeasta avauksesta.

Olen Soiten vanhusneuvostossa, jossa kaksi vuotta sitten Soiten johto ihmetteli, miksi ei maaseudulta tule mitään palautetta uuden näppäinlukijan kautta. Ihmettelijöillä ei raksuta, ettei syrjäkylällä voi painaa Soiten palautenappulaa, jos palvelua ei saa.

Kun laskija on vastaanottotilan läheisyydessä, niin toki jokainen avun saanut painaa kiitosnappulaa. Sitten johtopäätös on, että Soite on kehityksen kärkimaakunta, sitä toitotetaan valtiovallan tiedoitustilaisuuksissa ja kuljetaan ylistämässä ympäri Suomea. Ministeriötaso yhtyy tähän ylistykseen.

Soitessa on kaksi neuvostoa ja kolme asiakasraatia. Vaikka mitä epäkohtia ja puutteita nostaa esille, mitään vastakaikua ei ole ollut. Perusterveydenhuollon keskitys jatkuu.

Neuvostoilla ja raadeilla ei ole mitään päätösvaltaa eikä senttiäkään rahaa epäkohtien hoitamiseen. Ne vain luovat autuaallista kuvaa Soiten johdolle demokratiasta. Tämä on teatteria ja itsepetosta.

Kaikki potilaat ja veronmaksajat tietävät ja ymmärtävät, ettei ole riittävästi rahaa sotelupausten toteuttamiseen. Mutta viimeinenkin leipäpala voidaan jakaa oikeudenmukaisesti.

Suomen kansa ei ole oikeudenmukaisuudessaan kehittynyt kahteensataan vuoteen. Ennen puheoikeus ja päätösvalta oli aatelisilla, he toimivat rahvaan puolesta.

Tänään puhevalta, kuulluksitulemisen mahdollisuus ja päätösvalta on vain puolueiden johdolla ja johdon sisäpiirillä, niin valtakunnan, maakunnan kuin kuntien tasolla. Kansa kärvistelee, maksaa tyhjästä ja on vailla palveluja.

Tämä vuodatus ei koske erikoissairaanhoitoa.

Maakunnan kunnallisjohtajat ja luottamusjohto tehkää irtiotto. Keskusta avaa silmäsi ja korvasi.