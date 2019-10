Poliisi otti kantaa Ylivieskan väitettyyn jengiytymiseen: "Ylivieska on turvallinen paikka lapsille ja nuorille eikä kaupungissa ole väkivaltaisia jengejä"



Oulun poliisilaitos on ottanut kantaa Ylivieskan nuorten tekemiin rikoksiin ja aiheeseen liitettyihin jengiepäilyihin poliisilaitoksen Facebook-päivityksessä torstaina.

Poliisin mukaan kaupungissa ei ole väkivaltaisia jengejä.

– Tapahtumat ovat olleet yksittäisiä, ja toivon mukaan niiden esillä oleminen ei ruoki uusia tapauksia, vaan kierre saataisiin loppumaan. Tapaukset eivät ole näkyneet katukuvassa yhtä kiivaasti kuin sosiaalisessa mediassa, kirjoittaa ennalta estävän työn koordinaattori Harri Hiitola Oulun poliisista.

Poliisi toteaa, että Ylivieskassa tapahtuneet nuorten tekemät rikokset ovat ikäviä, mutta rikosten esitutkinta on edennyt hyvin.

– Poliisi on tiedottanut yksittäisistä rikostapahtumista sen mitä on voinut ja katsonut aiheelliseksi. Tapahtumat voivat olla joskus moninaisempia kuin niistä liikkuvat huhut ovat. Kaikkea ei aina voida tiedottaa. Poliisi on tehnyt läheisesti yhteistyötä sosiaaliviranomaisten kanssa, koska mukana on ollut nuoria henkilöitä, Hiitola taustoittaa.

Poliisin mukaan Ylivieskan tapahtumien asiayhteyksissä jengi-termin käyttäminen tuo asiaan ikävän kalskahduksen huonomaineisista nuorisojengeistä tai rikollisjengeistä. Poliisin mukaan lapsena moni on saattanut ristiä kaveriporukan jengiksi värittääkseen leikkejään.

– Poliisina olen huolissani siitä, että liittämällä jengi-sanan pahoinpitelyihin syyllistyneisiin nuoriin asiasta voi tulla huonolla tavalla kiinnostavampi nuorten silmissä. Nuoret havaitsevat, että jengissä saa huomiota ja mainetta – vaikkakin vääränlaista. Viranomaisten ja aikuisten tulisi huolehtia, että nuoret saisivat sitä oikeanlaista huomiota: huolenpitoa ja välittämistä, Hiitola kirjoittaa.

Hänen mukaansa Ylivieskassa nuoret tarvitsevat nyt välittämistä ja huolenpitoa.

– Toivon, että he saisivat niitä kotoaan. Valitettavasti yhä enemmän on perheitä, jotka tarvitsevat tukea lasten ja nuorten kasvattamisessa. Heitä auttavat viranomaiset tekevät parhaansa. Toivon, että asian ruotimisen sijaan löydettäisiin enemmän keinoja millä tavalla pystyisimme auttamaan nuoria: heitä, joilla menee hyvin, ja heitä, joilla on hankalampaa. Poliisi tulee olemaan läsnä nuorten parissa ja huolehtimaan kaupungin yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta, Hiitola päättää päivityksen