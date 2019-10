Pääkirjoitus: Jokainen voi vaikuttaa paloturvaan – Turhimpia ovat ravintolaillan jälkeisen ruuanlaiton aiheuttamat hälytykset



Suomalainen paloturvallisuus on korkealla tasolla. Pelastusmiehistön hyvä koulutus, välineet ja paloturvallisuussäädökset auttavat osaltaan. Suomalaisessa rakentamisessa otetaan huomioon paloturvallisuus.

Kerrostaloissa syttyneet tulipalot ovat hyvin pieni osa Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen hälytyksistä, mutta sammutuskohteena korkea rakennus on vaikea ja herättää myös suuren yleisön kiinnostuksen erityisesti keskustoissa.

Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen kertoo Keskipohjanmaassa, että pelastuslaitos harjoittelee säännöllisesti nostolavalla myös korkeissa kohteissa. Käytännön testaaminen ja maaston raivaaminen ovat osa ennakointia. Ongelmia syntyy, jos kapeilla ajoreiteillä on yllättäviä esteitä tai maaperä ei kestä raskasta kalustoa (KP 11.10.).

Pelastuslaitoksen käytössä olevilla lavoilla yltää korkeimpiinkin rakennuksiin. Keski-Pohjanmaan alueen tikasautoista toinen on Kokkolassa ja toinen Pietarsaaressa. Puomitikaskalustoa on saatavissa naapurimaakunnista. Jokilaaksojen pelastuslaitoksella on käytössään kolme tikasautoa.

Paloturvallisuutta parantaa se, että kerrostaloissa jokainen yksittäinen huoneisto on rakennettu omaksi palo-osastokseen. Sen tarkoituksena on estää palon ja haitallisten savukaasujen leviäminen palo-osastosta toiseen. Uusimpien kerrostalojen rakennusmääräykset ovat tiukkoja ja rakentamisen tekniikka on kehittynyt.

Paloturvallisuuteen ja pelastustöiden onnistumiseen voivat esimerkiksi taloyhtiöiden asukkaat vaikuttaa. On tärkeätä, että pelastustiet pidetään kunnossa ja väylät avoimina kaikkina vuodenaikoina.

Mediat seuraavat pelastuslaitosten hälytyksiä. Turhimmilta tuntuvat sellaiset hälytykset, joissa asukas on tullut ravintolasta kotiin ja päättänyt lämmittää ruokaa, mutta sattunut nukahtamaan kesken ruuanlaiton. Keskellä yötä saattaa syntyä melkoinen hässäkkä "turhan" hälytyksen vuoksi. Kerrostaloissa asuu paljon ihmisiä ja esimerkiksi evakuointi on iso urakka. Pelastusjohtaja muistuttaakin, että iso osa tulipaloista syntyy ihmisen toiminnan seurauksena.