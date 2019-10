Hirvijahti täyteen vauhtiin lauantaina – Keski-Pohjanmaalle hirvenkaatolupia hivenen lisää, Oulun alueelle iso pudotus



Hirven varsinainen metsästysaika alkaa lokakuun toisena lauantaina eli huomenna koko maassa.

Syksyn ja talven jahdeissa on käytössä yhteensä 50 385 hirven ja 58 094 valkohäntäpeuran pyyntilupaa. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa yhden aikuisen tai kaksi vasaa.

Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueille on myönnetty hirvenmetsästykseen yhteensä 4197 pyyntilupaa. Määrä on 212 pyyntilupaa suurempi kuin edellisvuonna.

Syksyn hirvenmetsästykseen Rannikko-Pohjanmaan alueelle on myönnetty 2082 hirven pyyntilupaa. Edellisellä metsästyskaudella kaadettin 2459 hirveä.

Suomen riistakeskus Oulu on myöntänyt toimialueensa viidelle hirvitalousalueelle yhteensä 5795 pyyntilupaa tulevalle hirvenmetsästyskaudelle. Myönnetty lupamäärä on selvästi pienempi kuin vuonna 2018, jolloin pyyntilupia myönnettiin 8 459 kappaletta.

– Hirven pyyntilupia myönnettiin noin kahdeksan prosenttia vähemmän kuin viime vuonna. Pyyntilupamäärän vähentyminen kohdentui pitkälti Pohjois-Suomeen. Muualla maassa muutokset hirven pyyntilupamäärissä olivat vähäisempiä, riistapäällikkö Jani Körhämö Suomen riistakeskuksesta kertoo.

Luonnonvarakeskuksen tuottamien arvioiden mukaan hirvikanta pienentyi viime kauden metsästyksellä noin 11 prosenttia ja oli metsästyskauden jälkeen noin 86 500 hirveä. Hirvitalousalueille asetetut tavoitteet tähtäävät koko maassa 68 000–85 000 yksilön talvikantaan. Tilanne vaihtelee hirvitalousalueesta riippuen, mutta noin puolella hirvitalousalueista kanta on tavoitetasoa tiheämpi.

Hirvijahti jatkuu täysimittaisena vuoden vaihteeseen saakka, minkä jälkeen hirveä saa metsästää ilman koiraa tammikuun 15. päivään saakka.

Valkohäntäpeuran metsästys on ollut sallittua vahtimalla syyskuun alusta ja täysimittaisesti syyskuun viimeisestä lauantaista lähtien. Metsästyksen tavoitteena on pienentää Etelä- ja Lounais-Suomessa runsastunutta valkohäntäpeurakantaa. Valkohäntäpeuran pyyntilupamäärä on noin kolmanneksen suurempi kuin viime metsästyskaudella. Peurakolareiden vähentämiseksi peurojen metsästystä suositellaan painotettavan erityisesti alkusyksyyn.

Suomen riistakeskus on myöntänyt tulevan syksyn valkohäntäpeuran metsästykseen Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakuntiin yhteensä 811 pyyntilupaa. Pyyntilupia myönnettiin reilut 260 enemmän kuin viimevuonna. Luonnonvarakeskuksen tuottaman arvion mukaan valkohäntäpeurakanta on kasvanut tavoitteellisesti ja levittäytynyt uusille alueille. Alkavalla metsästyskaudella valkohäntäpeuraa metsästetään ensimmäistä kertaa kaikissa Etelä-Pohjanmaan kunnissa. Keski-Pohjanmaalla valkohäntäpeuran metsästys keskittyy pääasiassa rannikkopitäjiin.

Valkohäntäpeuran metsästys jatkuu täysimittaisena tammikuun loppuun, minkä jälkeen saa metsästää ilman koiraa helmikuun 15. päivään saakka.

Metsästysseuroja ja -seurueita suositellaan kirjaamaan tiedot kaadetuista eläimistä sekä metsästyksen yhteydessä tehdyistä hirvihavainnoista mahdollisimman ajantasaisesti sähköiseen Oma riista -palveluun. Näin hirvisaaliin ja -havaintojen kertymistä oman metsästysalueen ympäristössä voidaan seurata ja käyttää kertyvää tietoa metsästyksen suunnittelussa hyödyksi.

Aluetason tilannetietoa hirvenmetsästyksen etenemisestä voi seurata kaikille avoimesta www.riistahavainnot.fi -palvelusta.