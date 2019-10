Anni Saaren kolumni: Legginisit eivät lämmitä talvella – Miksi tytöille tehdään niin epäkäytännöllisiä vaatteita?

Tyttöjen lapsuus loppuu 10-vuotiaana. Tällaiseen tulokseen olen tullut, kun olen viime viikkoina rampannut läpi vaatekauppoja. Järkeviä, tavallisia vaatteita ei ilmeisesti valmisteta yli 140-senttikoossa.

En edes aloita siitä, mikä olisi ekologisin tai eettisin vaihtoehto. Vaikeuksia on aivan tarpeeksi siinä, että löytäisi valikoimista jotain vuodenaikaan sopivaa.

Legginsit ovat kesävaate. Myös ohuet puuvillapaidat, jotka ovat kiinni ihmeellisillä naruvirityksillä ja jotka jättävät selän paljaaksi, kuuluvat korkeintaan kesävaatteeksi, jos sinnekään.

Teinit ovat oma lukunsa. He haluavat nyt kulkea nilkat ja navat paljaana, mutta miksi alakouluikäisille tarjotaan samanlaisia vaatteita? Sen ikäisistä ainakin osa haluaa vielä välitunneilla tehdä muutakin kuin räplätä kännykkää. Juoksuleikeissä vaatteiden pitää joustaa. Ja kun lämpötila on miinuksella, myös lämmittää. Reikäfarkut eivät tällöin ole sopiva vaihtoehto.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Ei ole helppoa pojillakaan. Heidät sosiaalistetaan jo pienestä pitäen siihen, että miesten värit ovat musta, harmaa ja sininen. Jos jossakin kaupassa onnistuu poikien mitoituksessa näkemään keltaista tai punaista, kyse on edelleen poikkeuksesta. Mutta pojille on sentään tarjolla lämpimiä vaatteita vielä senkin jälkeen kun he ovat ylittäneet 10 vuoden maagisen iän.

Eräässä paikallisessa marketissa poikien puolella näki sellaisenkin ihmeen kuin pitkät kalsarit. Tytöille sellaisia ei ollut tarjolla. Sen sijaan hyllyt notkuivat ohuita sukkahousuja ja legginsejä. Ne eivät lämmitä ja tuntuvat inhottavilta.

Ihmettelen myös sitä, miksi jo pikkutytöille on tarjolla korkokenkiä? Ne ovat hankalat aikuisillakin naisilla.

Voisiko tyttöjen pukeutuminen epäkäytännöllisesti olla jäännettä ajasta, jolloin tyttöjen hyväksyttyyn rooliin ei kuulunut fyysinen aktiivisuus saati yhteiskunnallinen näkyvyys? Tämähän on edelleen todellisuutta monessa maassa.

Perjantaina vietetty tyttöjen päivä muistutti osaltaan siitä, miten huonossa asemassa miljoonat maailman tytöt ovat. Planin viiden vuoden takaisen tutkimuksen mukaan joka seitsemäs tyttö kehitysmaissa joutuu naimisiin ennen kuin on täyttänyt 15.

Täällä tytöt saavat käydä koulua ja olla niin aktiivisia kuin haluavat. Vaatteiden ei tarvitsisi tätä ainakaan hidastaa.