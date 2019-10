Tiina Ojutkankaan kolumni: Eläkevuosia odotetaan kuin kuuta nousevaa – Silti "vapaaehtoisesti" töissä käyminen houkuttelee yhä useampia

Moni odottaa eläkkeelle pääsemistä kuin kuuta nousevaa ja tulevaan ajankohtaan tehdään suunnitelmia, joita ei ole mahdollista työelämässä mukana ollen toteuttaa.

Joskus toki siirretään niitäkin unelmia, jotka kannattaisi vain mahduttaa elämään kaiken keskelle. Tulevasta kun ei koskaan tiedä ja yhtään dramatisoimatta voi sanoa, että "tekemättä jättämistä" kadutaan usein enemmän kuin tehtyjä asioita, jos on viettänyt kutakuinkin tolkullista elämää.

Eläkkeellä olemisen vapaus houkuttelee, mutta silti yhä useampi tekee eläkevuosinaan myös töitä. Motiivit vaihtelevat, ja toisinaan syynä on yksinkertaisesti raha. Tulojen pieneneminen voi tulla jopa yllätyksenä, kun elämä on mitoitettu palkkatuloihin.

Eläkeläiset tekevät töitä myös siksi, että työ on tärkeä sisältö elämässä. Terveenä ja virtaa täynnä eläkkeelle jäävät jatkavat töitä heti eläkkeelle päästyään tai pienen paussin jälkeen. Jotkut ovat töissä kokopäiväisesti, toiset tekevät vaikkapa lyhyitä sijaisuuksia tai paria päivää viikossa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Eräs tuttu pääkaupunkiseudulla asuva eläkeläinen kuvaili työintoaan sanomalla, että työn vapaaehtoisuus houkuttelee. Pätevää peruskoulun sijaista tarvitaan koko ajan, ja eläkeläisopettajaa kiinnostaa opettaminen ilman vanhempain vartteja ja muita koulutyöhön liittyviä "bonuksia".

Työtä tekevien eläkeläisten määrä on kasvanut kolmanneksen vuodesta 2007 vuoteen 2017. Eläkeläisreserviä käytetään etenkin terveydenhuoltoalalla. Soiten palvelusuhdepäällikkö Sirpa Hannula arvioi Keskipohjanamaan tilaajajutussa, että eläkeläiset ovat tärkeitä ja heidän poisjäämisensä tuottaisi vaikeuksia.

Eläketurvakeskuksen kehityspäällikkö ja tilastoasiantuntija Jari Kannisto kertoo Keskipohjanmaassa, että työssä käyvien eläkeläisten eläkkeet ovat muita eläkkeensaajia korkeampia. Kannisto tietää myös sen, että eläkeläiset tekevät enemmän töitä talvella kuin kesällä, mikä kuvaa eläkeläisten tekevän töitä omista lähtökohdistaan.

Kannuslainen Raimo Ranta-Nilkku teki töitä monta vuotta vanhuuseläkkeelle jäätyään. Hän kuvailee tuntojaan sanomalla, että yhteenkuuluvuuden tunne ja työn antoisuus olivat tärkeämpiä kuin raha (KP 13.10.).

Siinä on opittavaa nykyiselle työelämällekin. Että työ on niin mielekästä, että sitä tekee mieli tehdä senkin jälkeen, kun on varaa valita.