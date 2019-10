Lukijan mielipide: Kansliapäällikkö Nummiselle ja alivaltiosihteeri Kivelälle pohjalaisten maakuntien yhteistyöstä



Kansliapäällikkö Nummiselle ja alivaltiosihteeri Kivelälle.

Teillä oli yhteinen kirjoitus (KP 11.10.2019) tärkeästä aiheesta, pohjalaisten maakuntien yhteistyöstä. Käsittelitte kuitenkin vain kolmea maakuntaa Pohjois-Pohjanmaan unohtaen. Allekirjoittaneella on kokemuksia myös pohjoisimmasta maakunnasta, mutta myös Vaasasta ja Keski-Pohjanmaalta. Tästä syntyy hieman näkemyseroja.

Ero tulee esille, kun kirjoitatte, että maakunnat on koottava yhteen perinteelliseen historialliseen Pohjanmaahan, jonka rajoja vanha Vaasan lääni aikoinaan suunnilleen noudatti.

Ei ole tuo historiallinen Pohjanmaa. Historiallinen Pohjanmaa ulottuu Tornioon saakka. Vaasan läänin raja halkaisi yhden maakunnan, Keski-Pohjanmaan, kahtia. Siitä on kärsitty paljon, ja kärsitään vaalipiirirajan kanssa yhä edelleen. Ei ole mieltä, että vanhoja virheitä sementoitaisiin uusilla virheillä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Olen kyllä kanssanne samaa mieltä yhteistyön lisäämisen kanssa.

Kirjoitin aiheesta raportin pari vuosikymmentä sitten otsikolla Suur-Pohjanmaan yhteistyö. Esitin lähinnä käytännön yhteistyötä, mikä voi toimia ja toimiikin hallintorajoista ja byrokratiasta piittaamatta.

Keski-Pohjanmaan ongelman ratkaisuksi esitin tosin hallinnollista kaksoismaakuntaa, ja kilpailuasetelman purkamiseksi esitin samalla naapurimaakunnista edustusta jokaiseen maakuntahallitukseen.

Kirjoitatte myös yliopistoista ja ammattikorkeakouluista. Tiedän kansliapäällikkö Nummisen ymmärtävän, mikä ero näillä on yhteiskunnallisessa tehtävässään, sillä juuri kansliapäällikön näkemyksellähän ammattikorkeakoulujärjestelmä maahamme lopulta pystytettiin. Sitä ennen olin vuosikausia kaupannut huonolla menestyksellä ajatusta maakuntakorkeakouluista opetusministeriön osastopäälliköille. Vasta käynti kansliapäällikön luona toi asiaan ratkaisun, vaikka osastopäällikkö vastusti tuossakin tilaisuudessa.

Siten on ymmärrettävää, että lähdette ajatuksesta, että Vanhan Vaasan läänin alueella toimisi ammattikorkeakoulujen verkko, ei yksi ammattikorkeakoulu. Ettekä esitä ammattikorkeakoulujen yhdistämistä tiedekorkeakouluihin.

Yhtä tiedekorkeakoulua sen sijaan esitätte ja sille kolme kampusta, sekä opetusalan monipuolistamista. Vaasan yliopistoa ajatellen monipuolistamisen vaatimus on paikallaan. Ja miksei myös ajatus useasta kampuksesta ole toivottava, mutta nyt kyllä käytäntö on jo sitä toteuttanut yliopistokeskusten kautta. Nykyinen systeemi saattaa vaikuttaa hieman sekavalta, mutta on siinä hyvätkin puolensa. Kontaktit ulottuvat kauas ja moneen suuntaan.

Jotkut ovat olleet yhdistelemässä yliopistokeskuksia ja ammattikorkeakouluja tai yleensä tiedekorkeakouluja ja ammattikorkeakouluja. Olin alun perin suunnittelemassa tiedekorkeakouluille ja ammattikorkeakouluille tiivistä yhteistyötä mm.

stipendien ja opettajavaihdon muodossa, mutta mielestäni kuitenkin pitäisi säilyttää selvä ero soveltavan opetuksen ja tieteen opetuksen välillä. Oppilasaineskin on tässä suhteessa jakautunutta. Toiset kaipaavat käsillätekemistä ja toisille sopivat myös teoriat.