Varovaisuutta maanantain aamuliikenteeseen: Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla varoitetaan liukkaasta ajokelistä



Maanantain työliikenteeseen kannattaa lähteä varovasta, sillä Ilmatieteen laitos on antanut varoituksen huonosta ajokelistä jäätyneiden tienpintojen vuoksi.

Varoitus kattaa koko niin Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan sekä Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueet. Varoituksen mukaan kaikilla näillä alueilla onnettomuusriski on kohonnut ja liikenteen sujuvuus on heikentynyt. Varoitus on voimassa aamukymmeneen asti.

Alkuviikolle on luvattu varsin lokakuulle tyypillistä säätä. Aamulla elohopea saattaa olla hieman pakkasen puolella, mutta päivällä lämpötila nousee viiden asteen tuntumaan.