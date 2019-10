Lukijan mielipide: Minua huolestuttaa, mitä tapahtuu, jos omilla päätöksillämme työnnämme maatalouden ja metsäteollisuuden maihin, joiden ilmastotoimet ja käytännöt ovat meitä paljon jäljessä



Tuskin kuluu päivääkään ilman keskustelua ilmastoahdistuksesta, lihankulutuksesta tai autoilun päästöistä. On hienoa, kun monet haluavat osallistua debattiin, mutta esimerkiksi suuria energiankäyttöön liittyviä ratkaisuja ei saavuteta sillä, vaan tarvitaan myös yhteisiä poliittisia päätöksiä. Kehittämällä teknologiaa voidaan tehostaa sekä energiankäyttöä että vähentää energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä.

Jos ilmastopolitikointi sortuu siihen, että ihmisille jatkuvasti sanotaan, mitä pitäisi tai ei pitäisi tehdä, asiat menevät pieleem. Keskustelu on ajoittain tulehtunutta. Nuoret ympäri maailmaa vaativat nopeita ja konkreettisia ilmastotoimenpiteitä. Valitettavasti pikakorjauksia ei ole.

Toisaalta syytökset, ettei kukaan ole tehnyt yhtään mitään, eivät ole totta. Viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana on silti tehty paljon. Suomessa on tehty pitkään työtä ja merkittäviä investointeja päästöjen vähentämiseksi. Suomen hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet 21 prosenttia 1990-luvulta. Tällä hetkellä valmistellaan lukuisia konkreettisia toimenpiteitä fossiilisten polttoaineiden käytön lopettamiseksi. Kivihiilen polttaminen on kielletty Suomessa vuoden 2029 jälkeen.

Fossiilisten polttoaineiden maailmanlaajuiset hiilidioksidipäästöt olivat 35,76 miljardia tonnia vuonna 2016. Suurimmat päästäjät olivat Kiina, sen jälkeen Yhdysvallat ja Intia. Kiinan ja Yhdysvaltojen yhteenlaskettu osuus maailman CO2-päästöistä on yli 40 prosenttia. EU:n kokonaispäästöt olivat 3,43 miljardia tonnia, eli hiukan alle kymmenen prosenttia. Suomen päästöt edustavat vain noin 0,14 prosenttia maailman päästöistä.

EU on yksi maailman kolmesta suurimmasta taloudesta ja EU:n sisällä jo tehdyt toimenpiteet voivat toimia esimerkkinä maailmalle. Olemme onnistuneet yhdistämään pienenevät päästöt korkeaan elintasoon.

Suomen pinta-alasta 75% on metsää ja 8% maatalousmaata. Tietyiltä tahoilta vaaditaan nopeita toimenpiteitä, jotka voivat olla haitallisia sekä maa-, että metsätaloudelle. Tämä on lyhytnäköistä ajattelua. Luotan kotimaisiin toimijoihin molemmilla aloilla. Viljelijät ja metsänomistajat ovat työskennelleet vuosikymmenten ajan uusien ratkaisujen ja innovaatioiden parissa. Näiden ansiosta esimerkiksi metsiemme vuosikasvu on huomattavasti hakkuita suurempi.

Ilmastossa tapahtuvista muutoksista on tärkeä kertoa ja keskustella avoimesti. Mutta keskustelua tulisi tasapainottaa puhumalla myös ratkaisuista ja innovaatioista. Iso muutos voi viedä useita vuosia, mutta olen pitkällä aikavälillä vakuuttunut siitä, että meillä on ratkaisuja kestävämmän yhteiskunnan rakentamiseksi.

Siksi syön edelleen hyväksi havaitun ruokaympyrän mukaisesti. Syön suomalaisia perunoita ulkomailta tuodun riisin sijaan. Valitsen lähituotettua lihaa ulkomaisen sijaan ja syön kotimaista kalaa ja kotimaisia vihanneksia mieluummin kuin tuontitavaraa. Minua huolestuttaa, mitä tapahtuu, jos omilla päätöksillämme työnnämme maatalouden ja metsäteollisuuden maihin, joiden ilmastotoimet ja käytännöt ovat meitä paljon jäljessä.