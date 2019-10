Pääkirjoitus: 15. lokakuuta on valkoisen kepin päivä – Näkemistä kannattaa seurata



Tämä päivä, lokakuun 15., on ristitty kansainväliseksi valkoisen kepin päiväksi. Teemapäivän tavoitteena on muistuttaa meitä kaikkia siitä, millaista on elää näkövammaisena, joko valkoisen kepin kanssa tai muutoin. Suomessa päätapahtuma on kansalaistorilla, missä kuka tahansa pääse kokeilemaan liikkumista vain kepin tuntemuksiin perustuen.

Pääkaupungissa on huoli yleistyneiden sähköpotkulautojen lojumisesta keskellä katua, näkövammaistenkin esteenä. Keski-Pohjanmaalle sähkölautavillitys ei ole vielä levittynyt, joten täällä sellaista ongelmaa ei ole, mutta sähkö- ja hybridiautot ovat uudenlainen riski. Etenkin näkövammaisten, mutta myös normaalisti näkevien kannalta, tasaisella asfaltilla liikkuvaa ajoneuvoa ei juurikaan kuule. Tämä turvallisuusriski nousee varmasti laajemmin keskusteluun sitä mukaa, kun sähköautot yleistyvät.

Yleisesti näkövammaisuudesta puhuttaessa voi kiitellä tekniikan kehityksen vaikutuksia: Viimeisten vuosien aikana näkövammaisten määrä Suomessa, kuten monissa muissakin länsimaissa, on vähentynyt. Näöntarkastuksia tehdään aiempaa tiheämmin, ja erilaisiin silmäkirurgisiin toimenpiteisiin, esimerkiksi kaihileikkauksiin, pääsy on helpottunut. Yleisesti myös silmälasien hinnat ovat laskeneet sekä ominaisuudet parantuneet, kiitos yritysten välisen kilpailun sekä teknologian kehityksen.

Näkövammaisten liiton mukaan Suomessa on nykyisin noin 55 000 sokeaa, kuurosokeaa tai vaikeasti heikkonäköistä. Lisäksi noin 170 000:n näkö heikentynyt niin, etteivät he voi saada esimerkiksi ajokorttia. Suomalaisten yleisintä silmäsairautta, kaihia, sairastaa kuitenkin lähes 10 prosenttia yli 30-vuotiaista.

Väestön ikääntymisestä johtuen pelkona on, että näköongelmaisten määrä kääntyy kasvuun. Liitto on ennustanut, että runsaan 10 vuoden kuluttua jopa 67 000 potisi jonkinasteista näkövammaa. Hyvin olennaista silmäsairauksien ennaltaehkäisyssä ovat säännölliset tarkastukset. Mitä varhaisemmassa vaiheessa näkemiseen liittyviä ongelmia havaitaan, sitä helpommin niitä yleensä voidaan korjata.

Hannu Lehto