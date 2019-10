Pääkirjoitus: Vanhusten kotona asumiseen pitää kiinnittää lisää huomiota – Koti ei ole aina paras paikka, mutta voi ollakin, kun asiat ja ihmiset hoidetaan hyvin



Kotona asuvien vanhusten tilanteeseen on syytä kiinnittää huomiota, kun suuntana on vähentää laitoshoitoa ja kannustaa ihmisiä asumaan omissa kodeissaan. Kautta aikojen on käytetty ilmaisua "vanhuksen paras paikka on kotona" myös tilanteissa, joissa niin ei suinkaan ole. Yksin ja avuttomana ei kenenkään paras paikka ole kotona, mutta hyvin autettuna saattaa koti tosiaan olla hyvä ja ihmiselle itselleen mieluinen paikka.

Elokuun lopussa Soiten alueella asui hiukan yli 8000 75-vuotiasta. Heistä yli 90 prosenttia asuu kotona. Vajaalla kahdeksalla prosentilla on tukeva omaishoitaja ja vajaalla kuudella prosentilla vanhuksista on omaishoitaja. Noin 7,7 prosenttia vanhuksista saa kotihoidon palveluja. Alhaista kotihoidon määrää selittänee se, että monet ikäryhmään kuuluvat nuorimmat eivät ehkä tulkitse itseään vanhusluokkaan.

Soiten alueella tavoitteena on kasvattaa kotona asuvien määrää edelleen. Palvelualuejohtaja Ritva Jämsä kertoo keskiviikona Keskipohjanmaassa, että tavoite on kunnianhimoinen, sillä väestö ikääntyy ja kotona asumisen haasteet lisääntyvät. Jämsä muistuttaa, että kotona asuminen ei suinkaan tarkoita elämää ilman palveluita. Osa vanhuksista on lisäksi kotisairaanhoidossa tai tehostetussa kuntoutuksessa kotonaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tukipalveluiden tai kotihoidon tarpeen huomaaminen ajoissa on palvelualuejohtajan mukaan tärkeätä. Kysymys ei ole pelkästään kustannuksista vaan vanhuksen elämästä. Toki palveluasuminen ja laitoshoito ovat kalliita.

Etähoito ja sähköisen asioinnin laitteet voivat mahdollistaa monia asioita. On selvää, että uusi tekniikka ei sovi kaikille eikä ikinä korvaa inhimillistä yhteyttä toisiin ihmisiin. Vanhankin ihmisen elämällä on arvo ja sisältö.

Keskipohjanmaassa haastateltu kokkolalainen Raili Lukkarinen asuu omatoimisesti kotonaan. Näkövammasta ja korkeasta iästä huolimatta Lukkarinen siivoaa ja laittaa ruokaa. Hän uskoo, että omatoimisuus pitää virkkuna ja liikuntakykyisenä. Yhdistystoimintaa ja liikuntaa harrastavan Lukkarisen tarina on kannustava esimerkki monelle.

Kotihoito tarvitsee huomiota ja taloudellisia panostuksia.