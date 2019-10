Pääkirjoitus: Kokkolan Rautatientorin alueen rakentaminen on hyvä saada liikkeelle



Kokkolan ydinkeskusta muuttuu valtavasti, kun Rautatientorin ja linja-autoaseman rakentaminen aikanaan alkaa, kun paikalle kohoaa useita uusia taloja. Keskusta on toki kokenut muutoksia aiemminkin.

Kun vanha ja hieno puurakenteinen lyseo paloi vuonna 1990, syntyi keskustaan kaupunkikuvaa pilaava aukko, jota katseltiin kymmenisen vuotta. Nykyinen kaupunginkirjasto sijaitsee kutakuinkin samalla paikalla kuin palon tuhoamaksi joutunut, suojeltu koulu, joka huonokuntoisena herätti runsasta keskustelua. Rakennusta ei voitu purkaa, mutta kunnostajiakaan ei tahtonut löytyä. Harva taitaa muistaa, miltä Isokadun ja Tehtaankadun kulmassa näytti ennen nykyistä kirjastoa, joka on sulautunut maisemaan mainiosti.

Rautatientorin ja linja-autoaseman ympäristö kaipaavat muutosta. Alueen rakentamissuunnitelmista on puhuttu vuosia, jollain tasolla jopa vuosikymmeniä. Tällä hetkellä suunnitelmat ovat pysähdyksissä alueen asemakaavasta tehtyjen valitusten vuoksi. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan kaksi vuotta sitten, mutta siitä tehtiin kaksi muutosvaatimusta hallinto-oikeuteen, joka kuitenkin totesi päätöksessään, ettei aihetta valitusten tarkempaan tutkimiseen ole. Asiassa haettiin sen jälkeen jatkovalituslupaa Korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Asemakaavapäätöstä on arvosteltu muun muassa siitä, että suunnitelmassa on liikaa liike- ja toimistotiloja. Myös umpikorttelia on kritisoitu epäkäytännöllisenä.

Rautatientorin kaavamuutosalueen kokonaispinta-ala on 2,6 hehtaaria. Suunnitelma käsittää kymmenkunta asuinkerrostaloa, tapahtumakeskuksen, hotellin sekä korttelin sisäpihalla sijaitsevan pyöreän pysäköintitalon. Satojen asuntojen lisäksi kokonaisuuteen tulee liiketiloja. Torstain Keskipohjanmaassa julkaistavan jutun yhteydessä on myös havainnekuva alueesta.

Olisi korkea aika saada alueen rakentaminen liikkeelle. Keskustan elinvoima vaikuttaa yrityksiin ja imagoonkin. Kaupunkien keskustojen tulee muuttua vanhaa kunnioittaen ja tarvittaessa uutta rakentaen. On hyvä, että Kokkolan keskustassa asutaan, harrastetaan ja käydään ostoksilla. Viihtyisät puisto- ja viheralueet luovat osaltaan elinvoimasta tunnelmaa.