Lukijan mielipide: Hybridiareena on nyt ajankohtainen Kokkolassa – "Jalkapalloareenan katsomokapasiteetin on oltava vähintään 4500 katsojalle"



Kokkolan keskuspuistosuunnitelmassa oleva hybridiareena nytkähti eteenpäin merkittävästi, kun selvitysmieheksi nimettiin heinäkuussa Jarmo Nissi. Nissi laittoi heti hihat heilumaan ja on tehnyt erinomaista taustatyötä hybridiareenan hankkeen eteenpäinviemiselle.

Kuten moneen kertaan on todettu ja uutisoitu (mm. Kokkola-lehti 16.10.19), Kokkola on jäänyt mopen osalle kaikkien maakuntakeskustasoisten paikkakuntien joukossa isojen tapahtumien järjestäjänä. Naapurit Vaasa ja Seinäjoki ovat valovuosia Kokkolaa edellä.

Vuosi taaksepäin Vaasassa järjestettiin jalkapallossa miesten alle 20-vuotiaiden EM-finaalit. Se oli ison luokan tapahtuma. Vaasa sai näkyvyyttä koko Euroopan laajuisesti. Turnauksen mahdollisti erinomaiset olosuhteet, joita kehuttiin medioissa vuolaasti. Finaaliturnauksen päänäyttämö oli muutama vuosi taaksepäin valmistunut moderni jalkapallostadion.

Seinäjoella järjestetään vuosittain monenlaisia isoja tapahtumia Tämän mahdollistavat nykyaikaiset ja ajanmukaiset tilat tapahtumien läpiviemisille. Uudehko upea jalkapallostadion ja Seinäjoki-areena takaavat laadukkaat puitteet toteutukselle.

Nyt on Kokkolassa "tuhannen taalan paikka" laittaa iso vaihde päälle ja alkaa sanoista ja lupauksista tekoihin. Kuten Kokkola-lehden haastattelusta ilmenee, Jarmo Nissi on selvittänyt varsin kattavasti hybridiareenan käyttömahdollisuuksia erilaisten tapahtumien pitopaikkana. Paitsi urheilu- myös erilaisten kulttuuri- ja messutapahtumien järjestäminen onnistuu uudella areenalla erinomaisesti nykyaikaisen toteutuksen ansiosta.

Hybridiareenan suunnittelussa kannattaa kuunnella herkällä korvalla eri alojen asiantuntijoita. Nissi on tehnyt perusteellista työtä selvittäessään jalkapalloareenan ja sisäareenan toimivuutta ja katsomokapasiteettia. Jalkapalloareenan katsomokapasiteetin on oltava vähintään 4500 katsojalle, jotta UEFA:n vaatimukset täyttyvät kansainvälisten otteluiden järjestämiseen. Sisäareenan kohdalla kannattaa jo suunnitteluvaiheessa olla yhteydessä kansallisiin erikoisliittoihin, jotta säännöt ja puitteet tulevat kuntoon. Esim. lentopallon kohdalla kansaivälisissä tapahtumissa (CEV, Mestareiden liiga) hallin korkeuden tulee olla vähintään 12 metriä.

Keskuspuistosuunnitelma kokonaisuudessaan on erittäin kallis hanke. Se on selvä juttu. Vielä kalliimmaksi se tulee, mikäli päättäjät jahkailevat vuodesta toiseen. Tuskin rakentaminen halpenee tulevaisuudessa, vaan todennäköisesti se kallistuu entisestään. Kokkolan imago on jo nyt urheilu- ja vapaa-ajanpaikkojen suhteen saanut niin paljon siipeensä, että nyt on kypsä aika toimia.

Hyvät päättäjät: jos nyt vielä odotamme rakentamiselle parempaa aikaa, voi olla, että sellaista ei tule koskaan. Se aika on nyt. Kokkola täyttää ensi vuonna 400 vuotta. Aloitetaan juhlavuosi lyömällä lukkoon hybridiareenan rakentaminen osana keskuspuistosuunnitelmaa.

Kokkolan kaupunki, kaupunginvaltuusto/hallitus: pallo on nyt teillä. Tehkää viisaita päätöksiä.

Matti Heikkilä