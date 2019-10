Turkki suostui Yhdysvaltojen tulitaukoehdotukseen ja on luvannut keskeyttää hyökkäyksensä Pohjois-Syyriaan



Turkki suostui torstai-iltana Yhdysvaltojen tulitaukoehdotukseen.

Turkki on luvannut keskeyttää ja lopettaa hyökkäyksensä Pohjois-Syyriaan. Tulitauko alkaa 120 tunnin kuluessa ja kestää viisi päivää.

Tämän jälkeen tulitauon on tarkoitus muuttua pysyväksi, jos kurdit vetäytyvät alueelta, jonne Turkki on suunnitellut turvavyöhykettä.

Turkissa vieraileva Yhdysvaltojen varapresidentti Mike Pence kertoi asiasta myöhään torstai-iltana keskusteltuaan Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin kanssa.

Yhdysvallat on luvannut vastineeksi tulitauolle luvannut olla asettamatta lisää pakotteita Turkkia vastaan. Voimassa olevat pakotteet Yhdysvallat on kertonut purkavansa, kun operaatio on ohi.

Kurdien sotilasjoukkoja johtava Mazloumi Kobani Abdi ilmoitti, että kurdit ovat valmiita noudattamaan Yhdysvaltojen ja Turkin sopimusta tulitauosta. Hänen mukaansa tulitaukosopimus kattaa vain Ras al-Ainin ja Tal Abyadin kaupunkien välisen alueen Pohjois-Syyriassa.

Syyria ei ole toistaiseksi kommentoinut tulitaukoa.