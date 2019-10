Pääkirjoitus: Hyvä huomata, että osakesäästötili ei sovi kaikille sijoittajille



Julkisuudessa käydyn keskustelun perusteella on voinut tulla sellainen käsitys, että suomalaisten piensijoittajien elämä helpottuu jotenkin oleellisesti, kun vuosikymmen vaihtuu ja tulee mahdollisuus käyttää osakesäästötiliä. Uudenlaista sijoitustapaa ajaneet näkevät, että Suomessa "makaa toimettomana" liikaa euroa normaaleilla yksityisihmisten pankkitileillä ja nämä eurot tulisi saada sijoituksiin ja kasvamaan tuottoa.

Osakesäästötilin perusidea on, että osingoista ja arvonnousuista pitää maksaa veroa vasta sitten, kun nostaa varoja tältä uudelta erityistililtä. Täten osinkoja on mahdollista sijoittaa uudestaan ilman, että verottaja ottaa omaa osaansa jokaisen osingonjaon jälkeen.

Osakesäästötili sisältää myös "sudenkuoppia", mitkä on hyvä tiedostaa ennen tilin avaamista: Verottaja kohtelee eri tavalla nykyiseltä arvo-osuustililtä nostettavia voittoa kuin uuden tilimuodon kautta kertyneitä varoja. Uudelta tililtä nostettaessa pääomaveroa peritään 30 tai 34 prosenttia summan suuruudesta riippuen, kun arvo-osuustililtä 15 prosenttia arvonnoususta on verovapaata. Täten eri rahoituslaitokset ovat laskeneet, että verotuksellisesti osakesäätötili on arvo-osuustiliä edullisempi vain, jos sijoitushorisontti on 5-10 vuotta. Vasta tässä ajassa osinkojen uudelleensijoittamisen myötä uusi tilimuoto tulee yksityissijoittajalle nykymuotoa kannattavammaksi. Ja tällöinkin vain jos osingot on sijoittanut aina uudelleen.

Tämän uuden tilimuodon kautta voi omistaa käytännössä vain kotimaisia osakkeita. Ulkomaisten yhtiöiden osakkeiden ostoa tilille asiantuntijat pitävät ainakin alkuvaiheessa arveluttavana, koska niiden verokohtelusta ei ole selkeää linjausta. Osakesäästötilin kautta ei voi hankkia yksinkertaisimmin hajautuksia mahdollistavia ETF-tuotteita tai rahastoja.

Vaikka julkisesta keskustelusta saattaa saada mielikuvan, että kaikkien sijoittamisesta kiinnostuneiden kannattaa hankkia osakesäästötili heti tammikuun alussa, kannattaa ensin selvittää omalta kohdalta onko tilin avaaminen taloudellisesti järkevää.