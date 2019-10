Lukijan mielipide: Kalajoki investoi vihdoin Rautioon – Tällainen monitoimitalon pitää olla



Rautioon valmistuu ehkä vuonna 2022 Keski-Pohjanmaan ensimmäinen monitoimitalo. Kalajoen kaupunginvaltuusto on viime vuona päättänyt sen rakentamisesta. Taloon tulisi koko Raution alakoulu, juhla- ja liikuntasali, nuorisoseuralle sen käyttömahdollisuus, seurakunnan tilat ja muita tiloja. Yhteistalo on erinomainen. Kaikkien ei tarvitse rakentaa erikseen omia tiloja.

Kaupunginvaltuusto on kuitenkin viime keväänä päättänyt koko talon määrärahaksi vain noin neljä miljoonaa euroa. Samankokoisten rakennushankkeiden kustannusten perusteella se riittää vain 60-70 %:iin menoista. Niissä selvitetään aina ensiksi tila- ym. tarpeet hintoineen. Vasta sitten voidaan päättää tarvittava määräraha. Talo pakotetaan nyt vain joksikin riisutuksi kyhäykseksi.

Kaikki rakennukset rakennetaan niiden käyttäjien tarpeita varten. Rautio on liitetty Kalajokeen jo v. 1974. Kalajoki ei ole rakentanut sen jälkeen Rautioon mitään. Kaikki neljä kansakouluakin on lakkautettu. Rautiolaiset ovat joutuneet hakemaan kaikki palvelunsa kaukaa Kalajoelta. He ovat jo lähes puolen vuosisadan kunnallisveroillansa maksaneet kunnon monitoimitalonkin kustannukset jo etukäteen moneen kertaan. Siirtomaan asema olisi viimeinkin lopetettava.

Kaupunginvaltuusto on asettanut kesällä 2019 kymmenjäsenisen toimikunnan suunnittelemaan tätä taloa. Vain yksi sen jäsen on Rautiosta. Koko toimikunta on suurta silmänlumetta. Pienestä määrärahasta on huono mitään suunnitella.

Kaikesta huolimatta esitän taloon rakennettavaksi ainakin seuraavia perustiloja: Liikunta- ja palloilusali tarvitsee lentopallokentän mitat reuna-alueineen. Salissa pitää olla näyttämö. Sitä tarvitaan esiintymistaidon sekä henkisten valmiuksien ja taitojen kehittämiseen jo lapsista alkaen ikäihmisiin saakka. Muuten kaikki erilaiset henkiset ja urheiluesitykset joudutaan esittämään lattialta. Raution laajasta painonnostostakin yleisö näkisi takaa vain ylös saadut raudat. Lippujakin voi myydä eri tilaisuuksiin vain silloin, jos yleisö voi nähdä esitykset kunnolla.

Monitoimitalo olisi paras rakentaa kaikilta osiltaan kompaktina kaksikerrostalona. Rakentamis- ja käyttökustannukset olisivat paljon pienemmät. Talon selvästi paras lämmitystapa on maalämpö. Kalliokin löytyy sen putkia varten talon tontilta. Ilmastonmuutoksenkin takia ei toisenlaisia lämmitystapoja pian enää suvaita.