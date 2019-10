Jukka Anias pohtii kolumnissaan Veikkauksen tilannetta: Monopolin loppu alkamassa

Tilanne on erilainen kuin 77 vuotta sitten. Britannia oli kenraali Bernard Montgomeryn johdolla lyönyt ”Erämaan ketun” Erwin Rommelin johtamat saksalaisjoukot El Alameinissa. Voitto oli liittoutuneille merkittävä, mutta jäät pysyivät pääministeri Winston Churchillin hatussa.

”Tämä ei ole loppu. Tämä ei ole edes lopun alku, mutta tämä on, ehkä, alun loppu”, poliittisen retoriikan ja kaunopuheisuuden mestari lausui marraskuussa 1942.

Aasinsilta on kiistaton ja kirjoittajan kannalta kiusallisen pitkä. Silläkin uhalla marssitaan sillan toiseen päähän, lokakuun loppuun 2019 ja kohdataan siellä suomalainen rahapeliyhtiö Veikkaus.

Ehkä emme ole vielä Veikkauksen rahapelimonopolin lopun äärellä. Mutta. Alun lopun olemme aivan varmasti jo todistaneet. Nyt olemme tilanteessa, jossa Veikkauksen monopolin eteen levittäytyy lopun alku.

Kun puhutaan Veikkauksen monopolista, oikeampaa olisi koristaa tuo sana sitaateilla. ”Monopoli” tarkoittaa käytännössä Veikkauksen yksinoikeutta markkinoida pelejään. Eikä oikeasti sitäkään. Eurosport-kanavan katsojat tämän hyvin tietävät.

Markkinointisektorille Veikkaus on totisesti myös pelimerkkejään asetellut. Viime elokuussa sopivaisuuden raja lopulta ylittyi.

Itse pelaamisessa netti on jo vuosia sitten murentanut Veikkauksen teoreettisen monopolin. Urheiluvedonlyöntiä harrastaville ulkomaisia firmoja on tarjolla vaikka kuinka paljon. Kukaan eikä mikään estä pelaamasta vaikka missä päin maailmaa sijaitsevien peliyhtiöiden kohteita.

Fiksu vedonlyöjä luonnollisesti sijoittaa rahansa sinne, mistä saa parhaimman tuottomahdollisuuden. Mitä järkeä esimerkiksi on pelata Tapparan voittoa Veikkaukselle kertoimella 1,70, jos Unibet tai Nordicbet tarjoavat samasta kohteesta tasan kahden kerrointa?

Aivan alastoman taktisista syistä Veikkaus tietysti korostaa pelituottojensa ohjaamista mitä moninaisimpiin hyviin tarkoituksiin. Paikkansahan se pitää. Rapiat miljardi euroa menee tälle momentille. Se on hirmuinen summa rahaa. Sitä ei käy kiistäminen.

Mutta. Kun puhutaan ”veikkausvoittovaroista” tai ”pelituotoista”, oikeasti kyse on suomalaisten peleissä häviämistä rahoista. Esimerkiksi Veikkauksen peliautomaateissa, ns. rynttämyllyissä, häviävät suhteellisesti eniten ne kansalaiset, joilla ei olisi siihen lainkaan varaa.

Veikkauksen vastuullisuus on pelkkä hapertunut viikunanlehti, jolla yritetään peitellä ilmiselvää asiaa. Rahapelimonopolin ainoa peruste on fiskaalinen. On aina ollut.

Omistajaohjausministeri Sirpa Paateron piinallinen esiintyminen Ylen A-studiossa maanantai-iltana alleviivasi tätä itsestäänselvyyttä.