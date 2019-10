Pääkirjoitus: Julkinen rahoitus velvoittaa kertomaan myös Kokkolan teatterin johdon hakijat – Nimilistojen julkaiseminen on nykyaikaa



Kokkolan kaupunginteatterin johtokunta ei halua kertoa, ketkä ovat hakeneet taiteelliseksi johtajaksi tai edes sitä, kuinka paljon hakijoita on. Hakuaika päättyi viime perjantaina. Teatterin johtokunta käsitteli hakemuksia kokouksessaan maanantaina ja jatkaa keskiviikkona.

Keskipohjanmaan toimitus julkaisee normaalisti esimerkiksi kaupungin virkoihin hakeneiden nimilistat. Toisinaan julkisiin virkoihin tai tehtäviin hakeneet toivovat, että nimi jätetään julkaisematta, mutta toimitukset suostuvat ratkaisuun vain erityisen poikkeuksellisesta syystä. Yleensä ei mistään syystä.

Kaupunginteatteria ylläpitää kannatusyhdistys, jonka ei lain mukaan tarvitse kertoa esimerkiksi johtajahaustaan. Mikään ei kuitenkaan estä kertomasta tietoja. Kokkolan kaupunginteatterin johtokunnan puheenjohtaja Raili Kultalahti kuvailee Keskipohjanmaassa hakijamäärää "ihan mukavaksi".

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kokkolan kaupunginteatterin menojen loppusumma vuodessa on noin kaksi miljoonaa euroa. Se saa kaupungilta tukea noin 880 000 euroa vuodessa. Lisäksi tulee valtion toiminta-avustus, joka oli esimerkiksi viime vuonna noin 600 000 euroa. Viime vuonna teatteri sai lipputuloista 327 000 euroa. Tänä vuonna summa on suurempi hienosti myyneen Nunnia ja kunnia -musikaalin ansiosta.

Avoin tiedottaminen on nykyaikaa. Julkinen tuki velvoittaa, vaikka laki ei pakota. Veronmaksajilla on oikeus tietää toiminnasta, johon rahoja käytetään.

On vaikea käsittää, miksi teatterin taiteellisen johdon hakijoiden nimet on salattava yleisöltä. Tietysti voi miettiä, miten merkittävä toimija teatteri on. Vastaus on ilmeinen. Omalla teatterilla on merkitystä ja parhaimmillaan se vaikuttaa myös ympäröivään yhteisöön.

Teatteri myös heijastelee ympäröivää yhteiskuntaa ja tuo esityksissään julki vaikeitakin asioita. Teatterin johdon valintaan liittyvä nuiva tiedotuslinja tuntuu sopivan huonosti teatterin maailmaan ja erityisen huonosti vuoden 2020 teatterinjohtajan valintaan.