Lukijan mielipide: Vanhukset ja sairaat odottavat kuntapäättäjien panostusta



Puhutaan paljon politiikkoihin kohdistuvista vihapuheista, mutta on oikeudenmukaista vihaa, jos luvataan ja lupaus petetään ja on ihmisiä, jotka arvostavat arvokasta vanhuutta. Mielestäni ei ole oikea lähtökota lähteä liikkeelle siitä, että jos kurjat olot eivät kelpaa niin on vaihtoehtona eutanasia.

Paljon yritetään auttaa politiikkoja ja kansalaisia nielemään seikkoja, jotka ovat terveen omantunnon vastaisia. On olemassa minuuksia, jotka etsiytyvät alalle kuin alalle vailla luotettavuutta ja rakkautta ja laupeutta.

Dostojevski on joskus sanonut, että tehkää itsenne vastuulliseksi kaikesta, sillä jos ette näin tee niin alatte kapinoimaan kaikkivaltiasta vastaan. Nyt on esim Kokkolan kaupunki saanut valtiolta 9,5 miljoonaa lisää ja kuntien velvollisuus on priorisoida saadut varat siten, että Soitessa työskentelevien hoitajien määrä nousee eikä laske.

Kun Terveystalo osti diakonissakeskuksen, niin alkoivat YT-neuvottelut ja eräs sukulaisen sukulainen, joka oli tarkka ja valpas koki sen niin stressaavana, että ryhtyi äitinsä omaishoitajaksi eikä työskentely Terveystalon palveluksessa lainkaan kiinnostanut ja on hyvä muistaa, että YT-neuvottelut ja terveydenhuollon yksityistäminen hoivakoti Ulrica ja eräs Attendon hoivakoti räikeänä esimerkkinä eivät vie vanhusten hoitoa parempaan suutaan ja hallitus voi vain tehdä huolellisen budjetin, mutta on kuntapäättäjien tehtävä ohjata rahat sinne minne ne kuuluvat.

Olen pärjännyt hyvin elämässä kun olen aina ottanut heijasteet huomioon. En usko taikasauvaan. Niin makaat kuin petaat. Työ kun työ kun siihen suhtaudutaan intensiivisyydellä ja se organisoidaan hyvin ja kaikessa on ajatukset mukana eikä suu vain käy luvaten liikoja on palkitsevaa ja antaa tyydytyksen tunteen. En ole tehnyt mitään työtä, josta en olisi pitänyt, mutta apuhoitajan työ Muuralan terveyskeskuksessa Suvelassa oli oletettu raskaampaa. Siksi toivoisin, että ei hoitajien määrää vähennettäisi ja heitä piiskattaisi Avin ja Valviiran valvojien avulla ylittämään Maximin. Se voi helposti johtaa loppuunpalamiseen ja sellaiseen hoitajilla ei ole varaa, koska heidän on oltava valppaana huomioimaan uhkaavatkin tilanteet.

Mitä yksityistämiseen tulee niin se helposti johtaa siihen, että hinnat nousevat ja pörssiyhtiöt yrittävät maksimoida voitot ja ei lähdetäkään enää liikkeelle vanhuksen hyvinvointi lähtökohtana ja se tulee kalliiksi, koska virheet voivat johtaa komplikaatioihin. Lisäksi on tärkeää, että hoitotyön etiikka on sitä tasoa, että työ kiinnostaa ja on mielekästä.