Lukijan mielipide: Pystytkö katsomaan nautaa silmiin?



Viime sotien aikana ja vielä vuosikymmiä jälkeenkin Suomi oli pienviljelysvaltainen maa. Se tarkoitti,että tilat olivat perheviljelmiä, joissa oli muutama lehmä ja ehkä noin kymmenen hehtaarin viljelysala. Siinä kasvoi lähinnä ohraa,ruista, kauraa ja tietysti perunaa sekä heinää lähinnä lehmien ja muiden kotieläinten tarpeisiin.

Näiden tilojen tuottamalla ravinnolla ruokittiin niin armeija kuin kotirintamankin ihmiset. Kaiken ravinnontuotannon keskiössä oli lehmä, jo vuosituhansia ihmisen kumppanina ollut ravinnontuottaja. Kaiken puutteessa kenenkään päähän ei pälkähtänyt ryhtyä tutkimaan onko lehmä, nauta, ja sen tuotos vaaratonta ja terveellistä ihmisille. Maitoa ja siitä saatuja tuotteitariitti niin maaseudun kuin kaupunkienkin asukkaille, vaikka silloiset lehmät eivät mitään ”satatonnareita” olleetkaan.

Erityisesti lapsille juotettiin ”oikiaa maitua”, jotta he kasvaisivat vahvoiksi ja terveiksi. Kurri juotettiin vasikoille, nyt terveysjuoma ja herrojen herkku.

Nykyisin, kun ”tutkijoita” on pilvin pimein, julistetaan lähes päivittäin, miten vaarallisia ruoka-aineita me sota-ajan eläneet ja jälkeenkin syntyneet olemme syöneet. Suomalainen nautakin on maapallon tuhoaja; röyhtäilee kummastakin päästä ilmastolle vaarallisia kaasuja, syö vääriä kasveja eikä maitokaan tuota enää vahvoja ja terveluisia ihmisiä.

Onko tämä totta vai valetta, vai vain tilkkututkimuksen tuotetta, joka ei ota huomioon kokonaaisuutta.

Ei taideta pystyä enää katsomaan tuhavuotisen elinkumppanin, naudan silmiin.