Poliisi jatkaa 20-vuotiaan naisen kuoleman esitutkintaa Pietarsaaressa



Poliisi jatkaa Pietarsaaressa 20-vuotiaan naisen kuolemaan johtaneen väkivaltarikoksen esitutkintaa. Rikos tapahtui 6.lokakuuta 2019.

Kaksi epäiltyä on tähän mennessä esitutkintaa olleet vapautensa menettäneenä. Toinen heistä on päästetty vapaaksi ja toinen on edelleen vangittuna.

Poliisi ei pysty tässä vaiheessa esitutkintaa enemmälti kommentoimaan meneillään oleva rikostutkintaa taikka miten poliisi tutkinta jatkaa.

Tutkinnanjohtaja ymmärtää, että yleisöllä, etenkin paikallisella tasolla, on tarve saada asiasta tietoa, mutta katsoo, ettei asiasta voi tämän enempää tässä vaiheessa esitutkintaa tiedottaa.

20-vuotias nainen ammuttiin omassa asunnossa Pietarsaaren keskustassa – Kaksi miestä on pidätetty