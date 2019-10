Lukijan mielipide: Raution monitoimitalo koko kylän tarpeisiin



Vastine Esko Mäenpään yleisönosastokirjoitukseen 20.10.2019. Raution monitoimitalon suunnittelu on käynnistynyt, tavoitteena koko kylän tarpeita ja samalla osaltaan Kalajoen palveluverkkoa täydentävä monitoimikeskus. Hanketyöryhmä on lokakuun loppuun mennessä kokoontunut kolme kertaa. Lisäksi työryhmän jäsenet ovat vierailleet tutustumassa Reisjärven ja Kyyjärven kouluihin sekä Pudasjärven hirsikampukseen. Kaupungin ostaessa viime keväänä Nuorisoseuran kiinteistön monitoimitalon sijoittamista varten, oli suunnittelulle ja rakentamiselle selvänä lähtökohtana se, että uudessa rakennuksessa voitaisiin jatkaa vähintäänkin niitä toimintoja, joita Nuorisoseuran talossa on harjoitettu.

Tilojen on koulutoiminnan lisäksi pystyttävä tarjoamaan tilat monipuoliselle yhdistystoiminnalle sekä seurakunnalle. Monitoimitaloon on tällä hetkellä suunnitelmissa 21-paikkainen päiväkoti, opetustilat 110 oppilaalle (0-6 lk) sekä terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanottotilat. Liikuntatilojen suunnittelussa hyödynnetään Kalajoki Akatemian kehitys- ja valmennuspäällikkö Juha Isolehdon asiantuntemusta. Liikuntatilat tulevatkin täyttämään rautiolaiseen liikuntaan liittyvät erityisvaatimukset mm. voimailulajien osalta, mutta samalla ne luovat myös mielenkiintoisia mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen tulevaisuudessa.

Liikuntasaliin on lisäksi tulossa ns. teleskooppikatsomo noin 150 henkilölle eli katsomo on nouseva ja näkymä esteetön. Suunnittelun lähtökohtana on ollut tilojen monikäyttöisyys ja muunneltavuus sekä neliöiden tehokas hyödyntäminen, tyhjiä tiloja ei tulla rakentamaan. Ekologisuus huomioidaan mm. energiaratkaisulla ja lämmitysmuodoksi onkin valikoitumassa maalämpö aurinkoenergialla täydennettynä. Hirsi runkomateriaalina ja tuulettuva alapohja takaavat osaltaan terveen rakennuksen ja sisäilman.

Monitoimitalohankkeeseen on jo aikaisemmin varattu kaupungin talousarviossa 4 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi kaupunginhallitus korotti 2.9.2019 talousarvionraamin vuosien 2021-2022 talonrakentamisen investointimäärärahaa 1,5 miljoonalla eurolla varautuen mm. tämän hankkeen kustannusarvion tarkentumiseen.

Monitoimitalon hankesuunnitelma esitellään kaupunginhallitukselle joulukuussa, jonka jälkeen suunnitelmien lopullisesta hyväksymisestä päättää vuoden viimeisessä kokouksessaan kaupunginvaltuusto. Vuoden vaihteen jälkeen aloitetaan tilojen yksityiskohtainen suunnittelutyö yhdessä opettajien, muiden talossa työskentelevien sekä eri käyttäjäryhmien kanssa.

Monitoimitalon rakentaminen käynnistyy kevättalvella 2021. Elokuussa 2022 oppilaat avaavat ensimmäisen kerran uuden koulun ovet, sopivasti juhlistamaan Raution ja Kalajoen 50 vuotta (1973) sitten tapahtunutta kuntaliitosta. Raution monitoimitalo on osoitus kaupungin halusta kantaa vastuunsa koko Kalajoen kehittämisestä. Samalla kasvatetaan Raution houkuttelevuutta asuinpaikkana, mm. Ylivieska-Sievi työssäkäyntialueen ihmisille.

Tervetuloa kaikille avoimeen keskustelutilaisuuteen Raution Nuorisoseuralle torstaina 7.11. klo 18.00. Tuolloin esitellään ensimmäiset luonnokset monitoimitalosta eri käyttäjäryhmien kommentoitavaksi.