Pääkirjoitus: Lihakeskustelu leimahtaa turhakin herkästi – Joskus mielipiteet saisivat vaihtua



Naudanlihakeskustelu käy ajoittain kiivaana. Helsingin yliopiston ylioppilaskunta ilmoitti luopuvansa naudanlihasta Unicafe-ravintoloiden lounastarjoilusta ensi vuoden helmikuussa. Nauta on tarkoitus korvata sianlihalla, broilerilla tai kasviproteiinilla. Ravintolatoimintaa pyörittävän Ylvan laskelmien mukaan naudanlihan poistaminen ravintoloiden tarjonnasta vähentää raaka-aineiden hiilijalanjälkeä noin 11 prosenttia.

Keskipohjanmaa kysyi Kokkolan ja Ylivieskan kaupungeilta kouluruoan lihapitoisuudesta. Naudanliha on mukana nykyisissä ravitsemussuosituksissa, joita myös Kokkolassa noudatetaan. Naudanlihasta luopumisesta ei ole toistaiseksi keskusteltu. Kokkolan ruokapalvelujen ilmastoteot ovat kasvis- ja lähiruoan lisääminen. Naudanliharuokien osuus on 17 prosenttia. Pääosassa ovat nytkin kasvisruoat.

Ylivieskassa keskustelun toivotaan menevän pikemminkin hävikin vähentämiseen kuin liharuokakeskusteluun. Ylivieskan ruokapalveluyksikön palvelujohtajan Eija Kangasojan mielestä pitäisi keskustella siitä, miten koululaiset saataisiin syömään lounasruokaa ja samalla jaksamaan paremmin (KP 22.10.).

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Suhtautuminen ruokaan ja ruoantuotantoon muuttuu. Kasvisruokailu ja tiukemmatkin ruokavaliot ovat aiempaa suositumpia. Lihaa vältetään terveyssyistä, mutta lisäksi erilaisista eettisistä syistä. Ajatellaan ilmastoa, ympäristöä ja eläimiä.

Tiistaina Keskipohjanmaassa julkaistu juttu on herättänyt runsasta keskustelua lehden Facebookissa. Kärjekkäässä sananvaihdossa eivät mielipiteet ole paljon vaihtuneet vaan lihansyönnin vähentäminen ja maataloustuotanto on asetettu vastakkain. Toisaalta ääniä on saanut myös lähiruoka. Lihakeskustelu leimahtaa herkästi kiivaaksi väittelyksi.

Maatalousvaltaisella alueella aihe saattaa olla herkkä, mutta täälläkään ei voi olla mitään tabuaiheita. Sitä paitsi myös monet tuottajat ovat valistuneita ja kiinnostuneita ympäristöasioista. Muutokset ihmisten kulutustottumuksissa ja arvoissa ovat nekin asioita, joita ei sovi vähätellä.