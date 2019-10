Pääkirjoitus: Ihmiset kontissa ja rahat pesussa – Järjestäytyneen rikollisuuden julmat jäljet



Irlannin kuolemanrekan jäljiltä tutkitaan jälleen järjestäytyneen rikollisuuden osuutta tragediaan. Mitä on sitten sellainen järjestäytynyt rikollisuus? Sillä tuntuu olevan näpit rikoksessa kuin rikoksessa.

Järjestäytynyt rikollisuus ei toimi harmaalla alueella vaan siellä mustista mustimmalla pimeyden alueella. Järjestäytynyt rikollisuus on kuin hämähäkki väijymässä verkossaan seuraavaa saalista. Sille kelpaa kaikki, mistä voi hankkia hyötyä ja saada rahaa. Järjestäytynyt rikollisuus ei ole yksi, kolkon yhtenäinen, pimeyden töissä kulkeva saalistaja. Järjestäytyneessä rikollisuudessa häärii pieniä paikallisia tekijöitä, mutta samalla maailmanlaajuisia toimijoita. Yhtenäistä heille kaikille on, että järjestäytyneen rikollisuuden jäljiltä jää usein uhreja, menetyksiä ja kärsimystä.

Järjestäytyneellä rikollisuudella on lonkeroita kaikkialla ja kaikessa. Suomessa tai ulkomailla. Järjestäytynyt rikollisuus on paikalla, kun rikoksilla hankittua rahaa pestään puhtaaksi. Korruptio on tuttua, väkivaltakin kuuluu tarvittaessa kuvioihin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Järjestäytynyt rikollisuus on mukana, kun Britanniassa kuoleman rekan kylmäkontista löydetään kymmeniä kuolleita laittomia maahantulijoita. Järjestäytynyt rikollisuudella on kätensä pelissä, kun suomalaisesta ravintolasta löytyy paperittomia työntekijöitä. Sähköisissä verkoissa ja kaduilla liikkuu isoja summia pesua kaipaavaa rahaa. Järjestäytyneessä rikollisuudessa on pieniä kaloja ja isoja vonkaleita.

Onko järjestäytynyt rikollisuus sitten täällä? Vaikuttaako meidän arkeen ja elämään järjestäytynyt rikollisuus? Vastaus on kyllä, ainakin välillisesti. Ei järjestäytynyt rikollisuus käytännössä näy kadulla liikkuessa, koska se haluaakin syöpyä huomaamatta laillisiin rakenteisiin.

Poliisi tiedostaa ja tuntee kyllä tilanteen. Tärkeintä on tietää, kuinka järjestäytynyttä rikoillisuutta torjutaan tehokkaimmin.

Jari Liukku johtaa vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa Euroopan poliisivirastossa. Hänen kommentinsa HS:n haastattelussa syyskuussa kertoo tilanteen vakavuuden. Hänen mukaansa Suomella on vielä mahdollisuus olla edelläkävijä järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa ennen kuin se pääsee integroitumaan rakenteisiin. Sen jälkeenhän sitä on huomattavasti vaikeampaa ja kalliimpaa torjua.

Torjuntataistelu voi olla loputon ja vaativa, mutta mitään muuta vaihtoehtoa ei ole.