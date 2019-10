Lukijan mielipide: Jääkiekkoon tarvitaan arvokeskustelua – Missä on vastustajan kunnioitus?



Jääkiekko on Suomessa suosittu laji. Yleisöä kiinnostaa jääkiekko. Niin minuakin. Kuitenkin jääkiekkoon liittyy valitettavasti paljon lieveilmiöitä. Lajin vastustajat pitävät sitä väkivaltaisena lajina. Loukkaantumisriski on lisääntynyt kun vauhti on lisääntynyt. Kannattajat sanoo, että ”Lätkä on lätkää!” Jääkiekko on kiinnostanut minua henkilökohtaisesti aina, mutta miksi laji on niin sisäänpäin lämpiävä, että ongelmista ei puhuta, vaan niistä vaietaan tai ne jollakin tavalla sivuutetaan. Esimerkiksi eräs tunnettu valmentaja ihmetteli, että kansainvälisessä palaverissa ei keskusteltu tappeluista lainkaan. Eräs kuuluisa kommentaattori sanoi koripallosta, että koripallo on yksinkertainen peli. Pallo pitää saada koriin, Jääkiekossa kiekko maaliin. Jutellessani erään naislääkärin kanssa, hän totesi, että polvivammat, rannevammat ja päähän kohdistuneet vammat ovat yleisiä.

Missä on vastustajan kunnioitus? Onko valmentajat käskyttämässä pelaajia hoitelemaan vastustajan avainpelaajan? Vaasan Sportin pelissä kolme ulosajoa samasta joukkueesta! En viittaa käskytyksestä Sportin peliin! Lajin eettisyys on kadonnut ja en pidä jääkiekkoa lainkaan reiluna pelinä. Pelataan sääntöjen rajamailla. Kilpailu on iskostettu jo juniorivalmennuksessa: kuri on kovaa. Eräs kirjoittaja, joka kirjoitti jääkiekon rappiosta, vertasi jääkiekkoa spartalaiseen yhteiskuntaan. Jääkiekossa vallitsee viidakon laki. Jonkun asteista darwinismia!

Jääkiekon ongelmat heijastuu myös tuomaritoimintaan. Tuomareista on ollut jatkuva pula. Eikä ongelmaan ole saatu vieläkään kunnon ratkaisua. Ihmettelen jääkiekkotuomarien taso-luokitusjärjestelmää. Sehän muistuttaa niin kuin sotilasarvoja. Toinen ylenee nopeammin kuin toinen ja toinen tuomari, joka on monesti entinen pelaaja saa selkeän edun ja nousee esim. 3:lle tasolle vähäisellä kokemuksella. 1-taso onkin kirjava: a-d. Onko luokitus oikein? Minusta näin hierarkkista järjestelmää ei edes Jääkiekkoliitto voi perustella, että se helpottaa tuomareiden nimeämistä, ja vaikka tuomarinnimittäjällä olisikin harkintavalta. Jonkun asteista brezneviläisyyttä, jossa on kaikki suosikki- ja pärstäkerroinsysteemit. Jos tällaista keinotekoista, joustamatonta ja varsin vanha-aikaista systeemiä aiotaan edelleen ylläpitää, niin palautesysteemiä ja tuomareiden kouluttamista olisi syytä kehittää ja paljon. Myös lajin imagoa, jossa tarkoitan tuomareiden kunnioitusta ja arvostusta tulisi korostaa arvokeskustelussa ja tuomaripalkkioita olisi syytä korottaa. Tasoluokitusjärjestelmä on omalla tavallaan synnyttämässä myös jännitteitä tuomareiden välille, joka on epäkollegiaalisuutta.

Itse kannatan avointa, asiallista ja rohkeaa keskustelua tästä mahtavasta lajista ja siihen liittyvistä lieveilmiöistä. Emme ole missään Itä-Saksassa. Tässä maskuliinisessa lajissa on harrastajia, jotka ovat lopettaneet lajin, koska kilpailu on viety niin äärimmilleen. Se on eräänlaista pudotuspeliä, jossa jotkut yksinkertaisesti väsähtää. Elämässä on muutakin kuin jääkiekkoa, eikä jäähalli ole mikään toinen koti.