Anni Saaren kolumni: Elokuvanautinto hukkuu popcorn-roskaan



Kävin viime viikolla lasten kanssa elokuvissa Seinäjoella. Melkoista kärsimystä, eikä se johtunut vain siitä, että Late lammas- elokuvan jatko-osa on ensimmäistä osaa huonompi.

Pieni sali tuli täyteen ihmisiä ja jättimäisiä popcorn-astioita. Paperit rapisivat, kännykät vilkkuivat, ihmiset puhuivat keskenään. Kun valot leffan päätyttyä syttyivät, sali oli kuin kaatopaikka.

Ihmettelen ja paheksun. Ei kai kukaan kotonakaan katso elokuvaa niin, että popcorneja levitellään pitkin sohvaa ja roskat jätetään lattialle?

Nyt asialla olivat lapset, mutta huonosti osaavat kyllä käyttäytyä aikuisetkin. Monelle on esimerkiksi ylitsepääsemättömän vaikeaa tehdä tilaa, jos joku pyrkii rivin päässä olevalle paikalleen. Myös se, että pitäisi olla koskematta kännykkään ihan koko elokuvan ajan, on monelle hankalaa. Late lampaassakin aikuinen mies alkoi selata puhelintaan edessäni olevalla paikalla, kun alkoi näyttää siltä, että elokuvan suurimmat käänteet on nähty.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Teatterissa ruudun kajo on tuttu ilmiö. Katselin sitä viimeksi Tampereella Arktiset leikit -näytelmän ensimmäisten repliikkien ajan.

Kevyen musiikin konsertit ovat jo pitkään olleet yhtä kännyköiden väistelyä. Kannattaakohan ihan varmasti mennä keikalle kuvaamaan huonolaatuista videota sen sijaan että kuuntelisi musiikkia?

Siksikin klassisen musiikin konsertit ovat niin ihanaa lepoa sielulle. Ihmiset kerääntyvät yhteen olemaan hiljaa ja ottamaan vastaan sitä sisältöä, jota säveltäjä ja muusikot tarjoavat.

Sama on tietysti edelleen mahdollista myös elokuvissa. Mutta tuntuu, että monissa suurissa elokuvissa se sisältö on loppujen lopuksi aika heppoista. Pääosassa ovat rytinä ja erikoistehosteet, joiden seassa tunteita näyttelevät muoviselta näyttävät päähenkilöt.

Pelkkä visuaalinen tarinankerronta on toivottoman vanhanaikaista.

Isoista elokuvateattereista onkin tullut eräänlaisia viihdyttäytymiskeskuksia. Elokuva itsessään ei ole mitään, vaan katsojia täytyy viihdyttää niin maan perusteellisesti, jotta he irtoisivat sohvalta Netflixin parista. Popcornit, limsa ja 3D-lasit eivät riitä, nyt rakennetaan premium-saleja. Reilun 20 euron hintaisella lipulla saa elokuvaa katsoessaan juoda nahkaistuimilla drinkkejä.

Toivottavasti lattiamateriaalin valinnassa on huomioitu siivoaminen.