Outi Yli-Arvon kolumni: Joskus unet voivat toimia jopa lohdutuksena surun keskellä

Eikö ole ihmeellistä, mitä kaikkea unimaailmassa voit kokea? Asioita, jotka eivät mitenkään voisi olla mahdollisia todellisuudessa. Voit kokea onnea, iloa tai ahdistusta. Pelkoa, joka on niin järisyttävää, että herättyäsi makaat sängyllä sydän jyskyttäen etkä uskalla hetkeen edes liikahtaa.

Esimerkiksi viime viikonloppuna olin kuuluisan balettiopiston opiskelija. Minulla oli kolmen siskon lisäksi myös espanjalainen veli, Carlos. Unimaailmassa olen voittanut 10 000 metrin juoksun Euroopan mestaruuden. Olen kaivanut ruumiita esiin WTC-tornien raunioista, kunnes miesystäväni Bruce Willis huolestui ja lähetti minut turvaan maaseudulle. Nuorena toistuviin painajaisiini kuului se, että Painajainen Elm Streetillä -elokuvien kauhea Freddy Krueger ajoi minua takaa. Erään kerran taas juostessani häntä karkuun ajattelin, että tämä on unta, käännyin, kohtasin vainoajani ja täräytin hänet kanveesiin. Painajainen ei ole toistunut enää sen jälkeen.

Ensi lauantaina käyn sytyttämässä kynttilän isäni haudalle jo kolmantena pyhäinpäivänä, sillä hänen kuolemastaan tuli lokakuun alkupuolella kuluneeksi kaksi vuotta. Suru ei ole enää yhtä julmaa ja raastavaa kuin silloin. Nyt ymmärrän surututkija Mari Pulkkisen sanoja: ”Surun syli on linnunpesä, joka on nostettu korkealla tuulessa heiluvan puun latvaan. Se ei ole helppo syli, se puristaa ja oksat pistelevät ja raapivat, kun puu heiluu tuulessa, mutta jos sureva suostuu siihen syliin laskeutumaan, tarjolla on kaksi lahjaa. Toinen on se, ettei sylistä ole kiire mihinkään. Siellä saa olla ja levätä. Toinen lahja on se, että kun tulee tuulenpuuska ja puu taipuu tuulessa, jos rohkenee kurkistaa pesän reunan yli, sieltä avautuu ihan uusi näköala.” Kaksi vuotta sitten en olisi uskonut, että ne näköalat voivat olla myös kauniita. Ne näköalat ovat tehneet minusta ihmisemmän.

Alkuvaiheen musertavien ja sumuisten aikojen yhtenä käännekohtana ja lohdutuksena oli uni, jonka näin muutamia kuukausia isän kuoleman jälkeen. Unessa olin hankkinut uuden taulun, mutta en löytänyt sille paikkaa kodissani. Halusin kysyä isäni mielipidettä. Tiesin, että hän oli kuollut, mutta siitä huolimatta yritin soittaa hänelle. Isä vastasi! Olin ihmeissäni: ”Voiko sinulle soittaa?”. Aina voi soittaa, isä vastasi. Isä oli pahoillaan, että oli kuollut eikä voisi tulla katsomaan uutta tauluani. Olisin halunnut kysyä häneltä, minkälaista on kuoleman jälkeen. En kuitenkaan kysynyt, sillä en halunnut tehdä isää surulliseksi. Kun puhelu loppui, ryntäsin innoissani kertomaan äidilleni ja siskoilleni, että isän kännykkä toimii yhä, siihen vastataan.

Kun heräsin aamulla, minut valtasi suuri rauha ja lohdutus. Niin monet hetket olin epätoivoissani tuijottanut kylmää kiveä ja kultaisia kirjaimia, mieli täynnä kysymyksiä joihin en voisi saada vastauksia. Tuon unen jälkeen rauhoituin. Aina kun kaipaan isän neuvoja, tiedän mitä tehdä. Isälle voi soittaa. Hän vastaa kyllä.