Pääkirjoitus: Jo öljykriisi osoitti nopeuksien merkityksen onnettomuuksiin liikenteessä



Pääsääntöisesti tänään hiljenee maksiminopeus sadoilla kilometreilla keskipohjalaisiakin teitä sadasta kahdeksaankymmeneen kilometriin tunnissa. Nopeusrajoituksia alennetaan jälleen runsaaksi viideksi kuukaudeksi liikenneturvallisuuden takia.

Harva muistaa, että eräänlainen rajoituskokeilu tehtiin Suomessa runsaat 46 vuotta sitten, kun öljykriisin takia kaikkien ajoneuvojen maksiminopeudeksi määrättiin 80 km/h vuoden 1973 joululiikenteestä aina kesäkuun loppuun 1974 saakka. Tuolloin tammikuussa 1974 kuoli liikenteessä 58 ihmistä vähemmän kuin edellisenä vuotena.

Liikenneturvallisuus on monella tasolla parantunut sitten noiden vuosien: ajoneuvot ovat turvallisempia ja tietkin ovat paremmassa kunnossa. Se fakta ei ole kuitenkaan muuttunut, että mitä suurempi nopeus on, sitä vähemmän aikaa kuljettajalla on välttää vaaratilanteita.

Julkisessa keskustelussa suurinta sallittua nopeutta pidetään liikaakin sinä nopeutena, mitä tietyllä tieosuudella pitää ehdottomasti ajaa. Ei esimerkiksi viime päivinä kaikilla keskipohjalaisilla teillä pimeässä räntäsateessa ole ollut turvallista ajaa sataa kilometriä tunnissa, vaikka liikennemerkit niin sallisivatkin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tässä lehdessä kaustislainen taksia vuosia ajanut Risto Tuomela ihmettelee samoja nopeusrajoituksia 13-tiellä ja Perhonjokilaakson pikkuteillä. Ihmettelyn tavallaan ymmärtää, mutta ei pikkuteilläkään yleisnopeutta eli kahdeksaakymppiä tarvitse ajaa. Keski-Pohjanmaalla on hyvin paljon huonokuntoisia tieosuuksia, joissa on yleisnopeusrajoitus 80 km/h, mutta syksyn ja talven pimeillä keleillä tuollainen nopeus voi olla jopa uhkarohkeaa.

Hyvä huomata sekin, että kellojen siirtäminen viikonloppuna vaikutti pimeän tuloon iltaisin tuntia totuttua aiemmin. Näkyväisyys valaistuillakin tieosuuksilla tummaa asfalttia vasten on etenkin ennen lumentuloa todella huono. Onneksi heijastinliivejä näkee aikaisempaa useammalla jalankulkijalla ja pyöräilijällä.

Hannu Lehto

Lue myös: Talvinopeuksiin tiistaista lähtien >>